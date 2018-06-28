Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 22 Haziran ile biten haftada 16 milyar 306 milyon 142 bin lira azalarak 1 trilyon 973 milyar 955 milyon 962 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 22 Haziran ile biten haftada 16 milyar 306 milyon 142 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 1 trilyon 973 milyar 955 milyon 962 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,82 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,06 azalışla 992 milyar 986 milyon 485 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,90 yükselişle 874 milyar 197 milyon 30 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 5 milyar 249 milyon dolar azalarak 198 milyar 977 milyon dolara indi. Bunun 184 milyar 959 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 18 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.