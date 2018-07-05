Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 29 Haziran ile biten haftada 27 milyar 367 milyon 687 bin lira azalarak 1 trilyon 946 milyar 588 milyon 275 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 29 Haziran ile biten haftada 27 milyar 367 milyon 687 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 1 trilyon 946 milyar 588 milyon 275 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,39 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,10 artışla 993 milyar 972 milyon 449 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 4,30 azalışla 836 milyar 612 milyon 676 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 133 milyon dolar azalarak 198 milyar 844 milyon dolara indi. Bunun 184 milyar 739 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 105 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.