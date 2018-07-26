Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Temmuz ile biten haftada 10 milyar 809 milyon 313 bin lira azalarak 1 trilyon 992 milyar 338 milyon 463 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 20 Temmuz ile biten haftada 10 milyar 809 milyon 313 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 992 milyar 338 milyon 463 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,54 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,44 azalışla 1 trilyon 10 milyar 177 milyon 410 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,82 artışla 867 milyar 36 milyon 115 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 816 milyon dolar artarak 195 milyar 663 milyon dolara yükseldi. Bunun 182 milyar 24 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 639 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.