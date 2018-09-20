Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 954 milyon 6 bin lira azalarak 2 trilyon 256 milyar 209 milyon 405 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 14 Eylül ile biten haftada 14 milyar 954 milyon 6 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 2 trilyon 256 milyar 209 milyon 405 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,66 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,93 artışla 1 trilyon 42 milyar 749 milyon 22 bin lira yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,20 azalarak 1 trilyon 95 milyar 835 milyon 549 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 675 milyon dolar artarak 185 milyar 324 milyon dolara çıktı. Bunun 172 milyar 170 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 154 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.