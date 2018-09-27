Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 18 milyar 74 milyon 343 bin lira azalarak 2 trilyon 238 milyar 135 milyon 62 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 21 Eylül ile biten haftada 18 milyar 74 milyon 343 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 2 trilyon 238 milyar 135 milyon 62 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,80 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,95 azalışla 1 trilyon 32 milyar 888 milyon 634 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,58 azalarak 1 trilyon 89 milyar 484 milyon 803 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 872 milyon dolar artarak 186 milyar 196 milyon dolara yükseldi. Bunun 172 milyar 935 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 261 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.