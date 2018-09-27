FİNANS

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 15:07 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, 21 Eylül itibarıyla 2 trilyon 238 milyar liraya geriledi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 872 milyon dolar artarak 186 milyar 196 milyon dolara çıktı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 18 milyar 74 milyon 343 bin lira azalarak 2 trilyon 238 milyar 135 milyon 62 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 21 Eylül ile biten haftada 18 milyar 74 milyon 343 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 2 trilyon 238 milyar 135 milyon 62 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,80 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,95 azalışla 1 trilyon 32 milyar 888 milyon 634 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,58 azalarak 1 trilyon 89 milyar 484 milyon 803 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 872 milyon dolar artarak 186 milyar 196 milyon dolara yükseldi. Bunun 172 milyar 935 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 261 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 143 milyar 125 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 653 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 838 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 319 milyon dolar oldu.

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- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,85 azalışla 398 milyar 944 milyon 45 bin liraya gerilerken, taksitli ticari krediler de yüzde 0,08 düşüşle 365 milyar 234 milyon 757 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,50 azalışla 128 milyar 289 milyon 730 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 184 milyar 78 milyon 627 bin lirası konut, 5 milyar 618 milyon 870 bin lirası taşıt ve 209 milyar 246 milyon 548 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 21 Eylül ile biten haftada 11 milyar 151 milyon 883 bin lira artarak 2 trilyon 532 milyar 650 milyon 242 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,99 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

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