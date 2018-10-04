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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 15:39 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, 28 Eylül itibarıyla 2 trilyon 196 milyar liraya geriledi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 2 milyon dolar azalarak 186 milyar 194 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 42 milyar 516 milyon 853 bin lira azalarak 2 trilyon 195 milyar 618 milyon 209 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 28 Eylül ile biten haftada 42 milyar 516 milyon 853 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 2 trilyon 195 milyar 618 milyon 209 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,90 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,74 azalışla 1 trilyon 25 milyar 272 milyon 516 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 3,24 azalarak 1 trilyon 54 milyar 139 milyon 306 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyon dolar azalarak 186 milyar 194 milyon dolara geriledi. Bunun 172 milyar 798 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 396 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 143 milyar 19 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 219 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 553 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 7 milyon dolar oldu.

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- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,17 azalışla 398 milyar 248 milyon 860 bin liraya, taksitli ticari krediler de yüzde 1,45 düşüşle 359 milyar 941 milyon 103 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,53 artışla 130 milyar 247 milyon 510 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 183 milyar 664 milyon 910 bin lirası konut, 5 milyar 571 milyon 580 bin lirası taşıt ve 209 milyar 12 milyon 370 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 28 Eylül ile biten haftada 44 milyar 184 milyon 199 bin lira azalarak 2 trilyon 488 milyar 466 milyon 43 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,13 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

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