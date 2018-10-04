Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 42 milyar 516 milyon 853 bin lira azalarak 2 trilyon 195 milyar 618 milyon 209 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 28 Eylül ile biten haftada 42 milyar 516 milyon 853 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 2 trilyon 195 milyar 618 milyon 209 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,90 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,74 azalışla 1 trilyon 25 milyar 272 milyon 516 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 3,24 azalarak 1 trilyon 54 milyar 139 milyon 306 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyon dolar azalarak 186 milyar 194 milyon dolara geriledi. Bunun 172 milyar 798 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 396 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.