FİNANS

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 15:07 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, 19 Ekim itibarıyla 2 trilyon 116 milyar liraya geriledi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 1 milyar 66 milyon dolar artarak 187 milyar 983 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 82 milyar 685 milyon 345 bin lira azalarak 2 trilyon 116 milyar 60 milyon 891 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 19 Ekim ile biten haftada 82 milyar 685 milyon 345 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 2 trilyon 116 milyar 60 milyon 891 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 3,76 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,61 azalışla 1 trilyon 36 milyar 177 milyon 197 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 6,79 düşüşle 973 milyar 287 milyon 911 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 66 milyon dolar artarak 187 milyar 983 milyon dolara çıktı. Bunun 174 milyar 530 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 453 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 145 milyar 214 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 225 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 177 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 914 milyon dolar oldu.

\

- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,78 azalışla 393 milyar 4 milyon 742 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 1,57 azalışla 350 milyar 840 milyon 386 bin liraya düştü. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,23 azalışla 128 milyar 377 milyon 356 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 181 milyar 763 milyon 542 bin lirası konut, 5 milyar 411 milyon 747 bin lirası taşıt ve 205 milyar 829 milyon 453 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 19 Ekim ile biten haftada 64 milyar 15 milyon 280 bin lira azalarak 2 trilyon 392 milyar 625 milyon 659 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,85 artış gösterdi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyızKALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız
Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebiFındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

En Çok Okunan Haberler

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor

Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.