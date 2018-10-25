Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 82 milyar 685 milyon 345 bin lira azalarak 2 trilyon 116 milyar 60 milyon 891 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 19 Ekim ile biten haftada 82 milyar 685 milyon 345 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 2 trilyon 116 milyar 60 milyon 891 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 3,76 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,61 azalışla 1 trilyon 36 milyar 177 milyon 197 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 6,79 düşüşle 973 milyar 287 milyon 911 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 66 milyon dolar artarak 187 milyar 983 milyon dolara çıktı. Bunun 174 milyar 530 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 453 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.