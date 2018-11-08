Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 33 milyar 101 milyon 778 bin lira azalarak 2 trilyon 118 milyar 800 milyon 370 bin liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 2 Kasım ile biten haftada 33 milyar 101 milyon 778 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 2 trilyon 118 milyar 800 milyon 370 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,54 azaldı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,62 azalışla 1 trilyon 20 milyar 251 milyon 570 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,98 gerileyerek 983 milyar 335 milyon 598 bin liraya indi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 340 milyon dolar azalarak 188 milyar 783 milyon dolara indi. Bunun 174 milyar 908 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 875 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.