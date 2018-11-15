Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 23 milyar 865 milyon 960 bin lira azalarak 2 trilyon 94 milyar 934 milyon 410 bin liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 9 Kasım ile biten haftada 23 milyar 865 milyon 960 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 2 trilyon 94 milyar 934 milyon 410 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,13 azaldı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,74 artışla 1 trilyon 27 milyar 787 milyon 116 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 2,58 gerileyerek 958 milyar 2 milyon 385 bin liraya indi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 420 milyon dolar artarak 189 milyar 203 milyon dolara çıktı. Bunun 175 milyar 324 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 879 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.