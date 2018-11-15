FİNANS

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 23 milyar 865 milyon 960 bin lira azalarak 2 trilyon 94 milyar 934 milyon 410 bin liraya indi -Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 420 milyon dolar artarak 189 milyar 203 milyon dolara çıktı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 23 milyar 865 milyon 960 bin lira azalarak 2 trilyon 94 milyar 934 milyon 410 bin liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 9 Kasım ile biten haftada 23 milyar 865 milyon 960 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 2 trilyon 94 milyar 934 milyon 410 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,13 azaldı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,74 artışla 1 trilyon 27 milyar 787 milyon 116 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 2,58 gerileyerek 958 milyar 2 milyon 385 bin liraya indi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 420 milyon dolar artarak 189 milyar 203 milyon dolara çıktı. Bunun 175 milyar 324 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 879 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 146 milyar 721 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 72 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 21 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 510 milyon dolar oldu.

\

- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,25 azalışla 390 milyar 810 milyon 998 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,37 düşüşle 342 milyar 537 milyon 593 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,11 azalışla 129 milyar 646 milyon 855 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 180 milyar 306 milyon 483 bin lirası konut, 5 milyar 411 milyon 907 bin lirası taşıt ve 205 milyar 92 milyon 608 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 9 Kasım ile biten haftada 3 milyar 902 milyon 387 bin lira azalarak 2 trilyon 346 milyar 363 milyon 874 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16,92 artış gösterdi.

Netflix ücretleri yarı yarıya düşüyorNetflix ücretleri yarı yarıya düşüyor
Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar 
Zirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırımZirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün mevduatı TCMB

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Kanadalı şirket Neredennereye.com'u satın aldı

Kanadalı şirket Neredennereye.com'u satın aldı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu 

Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu 

Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 

Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 

Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar 

Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar 

Zirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırım

Zirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırım

TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.