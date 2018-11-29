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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 15:09 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 42 milyar 2 milyon 739 bin lira azalarak 2 trilyon 74 milyar 552 milyon 861 bin liraya geriledi - Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 344 milyon dolar artarak 190 milyar 233 milyon dolara çıktı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 42 milyar 2 milyon 739 bin lira azalarak 2 trilyon 74 milyar 552 milyon 861 bin liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 23 Kasım ile biten haftada 42 milyar 2 milyon 739 bin lira azalarak, 2 trilyon 116 milyar 555 milyon 600 bin liradan 2 trilyon 74 milyar 552 milyon 861 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,09 azalışla 1 trilyon 22 milyar 533 milyon 559 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 2 düşüşle 945 milyar 335 milyon 804 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 344 milyon dolar artarak 190 milyar 233 milyon dolara çıktı. Bunun 176 milyar 91 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 142 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 147 milyar 661 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 851 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 16 milyar 960 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 619 milyon dolar oldu.

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- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,12 azalışla 387 milyar 670 milyon 993 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,75 düşüşle 337 milyar 47 milyon 166 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,30 artışla 129 milyar 966 milyon 974 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 178 milyar 846 milyon 428 bin lirası konut, 5 milyar 488 milyon 942 bin lirası taşıt ve 203 milyar 335 milyon 623 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 23 Kasım ile biten haftada 14 milyar 428 milyon 856 bin lira azalarak 2 trilyon 311 milyar 404 milyon 170 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,54 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

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