Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 42 milyar 2 milyon 739 bin lira azalarak 2 trilyon 74 milyar 552 milyon 861 bin liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 23 Kasım ile biten haftada 42 milyar 2 milyon 739 bin lira azalarak, 2 trilyon 116 milyar 555 milyon 600 bin liradan 2 trilyon 74 milyar 552 milyon 861 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,09 azalışla 1 trilyon 22 milyar 533 milyon 559 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 2 düşüşle 945 milyar 335 milyon 804 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 344 milyon dolar artarak 190 milyar 233 milyon dolara çıktı. Bunun 176 milyar 91 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 142 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 147 milyar 661 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 851 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 16 milyar 960 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 619 milyon dolar oldu.