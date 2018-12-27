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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 15:15 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 3,5 milyar lira azalarak 2 trilyon 93,5 milyar liraya geriledi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı geçen hafta 4 milyar 172 milyon dolar artarak 193 milyar 347 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 3 milyar 490 milyon 29 bin lira azalarak 2 trilyon 93 milyar 513 milyon 315 bin liraya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 21 Aralık ile biten haftada 3 milyar 490 milyon 29 bin lira azalarak, 2 trilyon 97 milyar 3 milyon 344 bin liradan 2 trilyon 93 milyar 513 milyon 315 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,77 azalışla 1 trilyon 33 milyar 139 milyon 637 bin liraya inerken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da önceki hafta seviyesinin hemen altında, 951 milyar 523 milyon 889 bin lira olarak gerçekleşti.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 4 milyar 172 milyon dolar artarak 193 milyar 347 milyon dolara yükseldi. Bunun 178 milyar 733 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 614 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 149 milyar 513 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 634 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 259 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 327 milyon dolar oldu.

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- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,70 azalarak 383 milyar 298 milyon 339 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,67 düşüşle 331 milyar 240 milyon 244 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,30 azalışla 129 milyar 592 milyon 180 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 176 milyar 404 milyon 393 bin lirası konut, 5 milyar 494 milyon 556 bin lirası taşıt ve 201 milyar 399 milyon 390 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 21 Aralık ile biten haftada 14 milyar 949 milyon 651 bin lira azalarak 2 trilyon 302 milyar 432 milyon 230 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,11 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü TCMB

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