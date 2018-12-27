Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 3 milyar 490 milyon 29 bin lira azalarak 2 trilyon 93 milyar 513 milyon 315 bin liraya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 21 Aralık ile biten haftada 3 milyar 490 milyon 29 bin lira azalarak, 2 trilyon 97 milyar 3 milyon 344 bin liradan 2 trilyon 93 milyar 513 milyon 315 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,77 azalışla 1 trilyon 33 milyar 139 milyon 637 bin liraya inerken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da önceki hafta seviyesinin hemen altında, 951 milyar 523 milyon 889 bin lira olarak gerçekleşti.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 4 milyar 172 milyon dolar artarak 193 milyar 347 milyon dolara yükseldi. Bunun 178 milyar 733 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 614 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.