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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 2 milyar lira azalarak 2 trilyon 123,8 milyar liraya geriledi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 1 milyar 619 milyon dolar artarak 202 milyar 783 milyon dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 1 milyar 996 milyon 480 bin lira azalarak 2 trilyon 123 milyar 839 milyon 97 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 1 Mart ile biten haftada 1 milyar 996 milyon 480 bin lira azalarak 2 trilyon 125 milyar 835 milyon 577 bin liradan 2 trilyon 123 milyar 839 milyon 97 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,69 azalışla 1 trilyon 9 milyar 249 milyon 871 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,65 artışla 1 trilyon 11 milyar 856 milyon 13 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 619 milyon dolar artarak 202 milyar 783 milyon dolara yükseldi. Bunun 186 milyar 321 milyon doları mevduat bankaları ve 16 milyar 462 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 156 milyar 807 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 851 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 555 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 108 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri 378 milyar 957 milyon 225 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 1,05 artışla 350 milyar 110 milyon 287 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,80 yükselişle 131 milyar 337 milyon 216 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 171 milyar 255 milyon 776 bin lirası konut, 5 milyar 223 milyon 96 bin lirası taşıt ve 202 milyar 478 milyon 353 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 1 Mart ile biten haftada 17 milyar 66 milyon 686 bin lira artarak 2 trilyon 325 milyar 933 milyon 691 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,56 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
haftalık para ve banka istatistikleri TCMB

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