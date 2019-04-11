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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 15:42 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 6,6 milyar lira azalarak 2 trilyon 237,1 milyar liraya geriledi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 1 milyar 17 milyon dolar azalarak 212 milyar 913 milyon dolara indi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 6 milyar 573 milyon 101 bin lira azalarak 2 trilyon 237 milyar 71 milyon 130 bin liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 5 Nisan ile biten haftada 6 milyar 573 milyon 101 bin lira azalarak 2 trilyon 243 milyar 644 milyon 231 bin liradan 2 trilyon 237 milyar 71 milyon 130 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,55 azalışla 995 milyar 831 milyon 645 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,30 artışla 1 trilyon 130 milyar 551 milyon 598 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 17 milyon dolar azalarak 212 milyar 913 milyon dolara geriledi. Bunun 195 milyar 612 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 301 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 166 milyar 215 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 808 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 913 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 676 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,09 artarak 387 milyar 413 milyon 882 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise değişmeyerek 370 milyar 438 milyon 728 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,11 yükselişle 132 milyar 198 milyon 413 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 172 milyar 453 milyon 677 bin lirası konut, 5 milyar 158 milyon 923 bin lirası taşıt ve 209 milyar 801 milyon 282 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 5 Nisan ile biten haftada 14 milyar 534 milyon 725 bin lira azalarak 2 trilyon 403 milyar 401 milyon 609 bin liraya indi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,69 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün mevduatı TCMB

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