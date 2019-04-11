Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 6 milyar 573 milyon 101 bin lira azalarak 2 trilyon 237 milyar 71 milyon 130 bin liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 5 Nisan ile biten haftada 6 milyar 573 milyon 101 bin lira azalarak 2 trilyon 243 milyar 644 milyon 231 bin liradan 2 trilyon 237 milyar 71 milyon 130 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,55 azalışla 995 milyar 831 milyon 645 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,30 artışla 1 trilyon 130 milyar 551 milyon 598 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 17 milyon dolar azalarak 212 milyar 913 milyon dolara geriledi. Bunun 195 milyar 612 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 301 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 166 milyar 215 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 808 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 913 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 676 milyon dolar oldu.