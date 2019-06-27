FİNANS

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 14,6 milyon lira azalarak 2 trilyon 310 milyar liraya geriledi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 1 milyar 949 milyon dolar artarak 217 milyar 841 milyon dolara çıktı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyon 559 bin 682 lira azalarak 2 trilyon 310 milyar 35 milyon 723 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 21 Haziran ile biten haftada 14 milyon 559 bin 682 lira azalarak 2 trilyon 324 milyar 595 milyon 405 bin liradan 2 trilyon 310 milyar 35 milyon 723 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,19 azalışla 1 trilyon 25 milyar 107 milyon 440 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,87 azalışla 1 trilyon 185 milyar 138 milyon 626 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 949 milyon dolar artarak 217 milyar 841 milyon dolara çıktı. Bunun 198 milyar 645 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 196 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 170 milyar 33 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 868 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 169 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 575 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,51 azalarak 366 milyar 43 milyon 376 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,74 azalarak 366 milyar 43 milyon 376 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,01 azalarak 137 milyar 271 milyon 572 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 169 milyar 32 milyon 530 bin lirası konut, 4 milyar 747 milyon 603 bin lirası taşıt ve 211 milyar 158 milyon 136 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 21 Haziran ile biten haftada 11 milyar 391 milyon 287 bin lira azalarak 2 trilyon 437 milyar 631 milyon 497 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,90 artış gösterdi.

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