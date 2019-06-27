Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyon 559 bin 682 lira azalarak 2 trilyon 310 milyar 35 milyon 723 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 21 Haziran ile biten haftada 14 milyon 559 bin 682 lira azalarak 2 trilyon 324 milyar 595 milyon 405 bin liradan 2 trilyon 310 milyar 35 milyon 723 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,19 azalışla 1 trilyon 25 milyar 107 milyon 440 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,87 azalışla 1 trilyon 185 milyar 138 milyon 626 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 949 milyon dolar artarak 217 milyar 841 milyon dolara çıktı. Bunun 198 milyar 645 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 196 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 170 milyar 33 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 868 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 169 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 575 milyon dolar oldu.