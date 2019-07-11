Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 45 milyar 58 milyon 776 bin lira azalarak 2 trilyon 273 milyar 788 milyon 708 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 5 Temmuz ile biten haftada 45 milyar 58 milyon 776 bin lira azalarak 2 trilyon 318 milyar 847 milyon 484 bin liradan 2 trilyon 273 milyar 788 milyon 708 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,85 azalışla 1 trilyon 23 milyar 664 milyon 924 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,13 gerileyerek 1 trilyon 148 milyar 358 milyon 607 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 335 milyon dolar azalarak 215 milyar 124 milyon dolara indi. Bunun 195 milyar 575 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 549 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 168 milyar 392 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 177 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 954 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 52 milyon dolar oldu.