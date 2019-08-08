Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 42 milyar 336 milyon 8 bin lira azalarak 2 trilyon 313 milyar 485 milyon 302 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 2 Ağustos ile biten haftada 42 milyar 336 milyon 8 bin lira azalarak 2 trilyon 355 milyar 821 milyon 310 bin liradan 2 trilyon 313 milyar 485 milyon 302 bin liraya düştü.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,77 azalarak 1 trilyon 62 milyar 449 milyon 244 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,49 azalarak 1 trilyon 149 milyar 203 milyon 530 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 459 milyon dolar azalarak 216 milyar 335 milyon dolara geriledi. Bunun 196 milyar 471 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 864 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 168 milyar 499 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 567 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 120 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 285 milyon dolar oldu.