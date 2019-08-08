FİNANS

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 42,3 milyar lira azalarak 2 trilyon 313,5 milyar liraya geriledi - Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 1 milyar 459 milyon dolar azalarak 216 milyar 335 milyon dolara indi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 42 milyar 336 milyon 8 bin lira azalarak 2 trilyon 313 milyar 485 milyon 302 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 2 Ağustos ile biten haftada 42 milyar 336 milyon 8 bin lira azalarak 2 trilyon 355 milyar 821 milyon 310 bin liradan 2 trilyon 313 milyar 485 milyon 302 bin liraya düştü.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,77 azalarak 1 trilyon 62 milyar 449 milyon 244 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,49 azalarak 1 trilyon 149 milyar 203 milyon 530 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 459 milyon dolar azalarak 216 milyar 335 milyon dolara geriledi. Bunun 196 milyar 471 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 864 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 168 milyar 499 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 567 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 120 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 285 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,26 artarak 386 milyar 26 milyon 641 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,37 gerileyerek 362 milyar 169 milyon 635 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,86 artarak 147 milyar 260 milyon 826 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 166 milyar 921 milyon 450 bin lirası konut, 4 milyar 517 milyon 37 bin lirası taşıt ve 214 milyar 588 milyon 154 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 2 Ağustos ile biten haftada 16 milyar 468 milyon 862 bin lira azalarak 2 trilyon 407 milyar 749 milyon 641 bin liraya düştü.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,99 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
piyasalar TCMB

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