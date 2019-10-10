Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 10 milyar 622 milyon 163 bin lira azalarak 2 trilyon 440 milyar 432 milyon 330 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 4 Ekim ile biten haftada 10 milyar 622 milyon 163 bin lira azalarak 2 trilyon 451 milyar 54 milyon 493 bin liradan, 2 trilyon 440 milyar 432 milyon 330 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,47 azalışla 1 trilyon 118 milyar 542 milyon 876 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,16 yükselişle 1 trilyon 215 milyar 601 milyon lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 222 milyon dolar gerileyerek 224 milyar 5 milyon dolara indi. Bunun 202 milyar 950 milyon doları mevduat bankaları ve 21 milyar 55 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 175 milyar 53 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 605 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 343 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 5 milyar 949 milyon dolar oldu.