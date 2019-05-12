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"Bankacılık ve finansta güven blokzincirle temin edilecek"

FİNANS HABERLERİ  | 12.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Northeastern Üniversitesi Kablosuz Nesnelerin İnterneti Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tomasso Melodia: - "Birçok farklı sektör belirli merkezileşmiş bir yapı olmaksızın dağıtılmış veriler tabanının kurulmasını bekliyor. Bankacılık ve finans sektörünün aktörleri, aralarındaki etkileşimde üçüncü bir şahıs istemiyorlar. Bu aradaki güven, blokzincir teknolojisi ile temin edilecek" - "Blokzincir, yapay zeka ve nesnelerin interneti alanlarına ilginin ve bu alanda iş bulmak isteyen genç nüfusun çok olması da Türkiye'ye olan ilginin artmasına etki ediyor" - "Blokzincir teknolojisinin özünde çok fazla sayısal karmaşıklık var. Bugün, karşılaştığımız sayısal karmaşıklık olmadan güvenli dağıtımcıların temin edileceği ortak bir zemin bulmak için çabalıyoruz" - "Eğitim araç gereçlerinin çok fazla teknik ve teknolojik açıdan zenginleşmesiyle blokzincir teknolojisinin eğitim sektöründe de etkisini artıracağını göreceğiz"

İSTANBUL (AA) - YUNUS TÜRK - Northeastern Üniversitesi Kablosuz Nesnelerin İnterneti Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tomasso Melodia, birçok farklı sektörün belirli merkezileşmiş bir yapı olmaksızın dağıtılmış veriler tabanının kurulmasını beklediğini ifade ederek, "Bankacılık ve finans sektörünün aktörleri, aralarındaki etkileşimde üçüncü bir şahıs istemiyorlar. Bu aradaki güven, blokzincir teknolojisi ile temin edilecek." dedi.

Melodia, Bahçeşehir Üniversitesi ve Northeastern Üniversitesi'nin birlikte kuracağı Blokzincir Merkezi'nin tanıtımının yapıldığı toplantıda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Northeastern Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle açılan Blokzincir Merkezi'nin yapay zeka, blokzincir ve nesnelerin interneti alanlarında projelerin yürütüleceği bir laboratuvar olacağını söyledi.

Melodia, söz konusu 3 alanın bir araya gelmesi ile yaptıkları işlerin yapım şekli, çevre ile olan etkileşim şeklinin değişeceği ve merkezi bir iradeye ihtiyaç kalmadan güveni temin eden verilerin paylaşıldığı bir ortamın temellerinin atılacağını belirtti.

- "Türkiye'de blokzincir ve yapay zekada istihdam edilmek isteyen genç bir nesil var"

Söz konusu merkezde, nesnelerin interneti ve blokzincir alanlarında uzman ve profesyonellerin yetiştirileceğini aktaran Melodia, şunları kaydetti:

"Sadece ABD'de de değil, dünya çapında çok az yerde böyle profesyonellerin ve uzmanların yetiştiğini gözlemiyoruz. Bu bağlamda stratejik bir öneme sahip Türkiye’nin bir üniversitesi ile iş birliği kurmanın doğru bir adım olduğunu düşünüyoruz. Gittikçe yükselen stratejik bir potansiyele sahip olması açısından Türkiye bizim açımızdan da önemli. Bu ülke, yeni teknolojileri takip eden ve yeni fikirlere açık olan genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Bu açıdan iki önemli ülkenin iki üniversitesinin bir iş birliği içerisinde olması karşılıklı fayda sağlayacaktır."

Melodia, Türkiye'nin son zamanlarda sahip olduğu ekonomik ve teknolojik kalkınmanın ülkeye olan ilgi ve cazibenin artmasına etki ettiğini vurgulayarak, "Blokzincir, yapay zeka ve nesnelerin interneti alanlarına ilginin ve bu alanda iş bulmak isteyen genç nüfusun çok olması da Türkiye'ye olan ilginin artmasına etki ediyor." dedi.

Blokzincir, yapay zeka ve nesnelerin internetinin başta finans, bilişim teknolojileri, lojistik olmak üzere her sektörü etkileyeceğine işaret eden Melodia, bağlantılı arabalar, bağlantılı araçlar ve bağlantılı drone'lerin blokzincir teknolojisinden etkileneceğini ve tedarik zinciri yönetimine ciddi yenilikler getireceğini kaydetti.

- "10-20 yıl içerisinde bu teknoloji uygulamaları her sektörde etkisini gösterecek"

Prof. Dr. Tomasso Melodia, blokzincir teknolojinin sahada ve özel sektörde karşılığını az gördüğünü ifade ederek, gelecek 10-20 yıl içerisinde bu teknoloji uygulamalarının her sektörü etkileyeceğine vurguladı.

Melodia, "Blokzincir teknolojisine teknik açıdan bakarsak, nesnelerin interneti ve bağlantılı sistemler alanından bakacak olursak, birçok potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Blokzincir, bankacılık ve finans alanlarında değişiklikler yapacağı için dikkatle takip ediliyor ve potansiyelinin olduğu biliniyor." şeklinde konuştu.

Birçok farklı sektörün belirli merkezileşmiş bir yapı olmaksızın dağıtılmış veriler tabanının kurulmasını beklediğini ifade eden Melodia, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankacılık ve finans sektörünün aktörleri, aralarındaki etkileşimde üçüncü bir şahıs istemiyorlar. Bu aradaki güven, blokzincir teknolojisi ile temin edilecek. Fakat buradaki problem şu; blokzincir teknolojisinin özünde çok fazla sayısal karmaşıklık var. Sayısal karmaşıklık ve sistemin güvenliği arasında genelde bir ticari ilişki vardır. Bugün, karşılaştığımız sayısal karmaşıklık olmadan güvenli dağıtımcıların temin edileceği ortak bir zemin bulmak için çabalıyoruz."

Melodia, akademide keşfedilen fikirlerin özel sektörde tam olarak karşılığının bulanamadığını dile getirerek, "Fikirlerin sadece mühendislik bakış açısıyla üretilmemesi yetmiyor. Bunun yanı sıra kısa zamanda kar ettirecek bir yapıda olması da gerekiyor. Aksi takdirde direkt olarak iş hayatında yatırım bulmak zor. Genelde de akademik camiada üretilen güzel fikirlerin iş hayatıyla tam olarak eşleşmediğini de gözlemleyebiliyoruz. Blokzincir ile gelecek olan yenilikler sektörleri değiştirecek. Ağ teknolojileri, kablosuz teknolojiler, nesnelerin interneti, yapay zekanın getireceği yeniliklerden akademik hayatta çokça bahsediyoruz. Şu ana kadar bunların çok azı iş hayatına işlenebildi." şeklinde konuştu.

- "Blokzincir teknolojisi eğitim sektöründe de etkisini artıracak"

Northeastern Üniversitesi Kablosuz Nesnelerin İnterneti Enstitüsü Müdürü Melodia, insanların blokzincirine bakış açısının halen çok düşük seviyelerde olduğunu ve bu teknolojinin biraz daha kabullenilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Belirli blokzincir kullanıcılarının ve teknolojiye önderlik yapanların; bunun avantajlarını, iyi işlediğini ve güvenli olduğunu belirtmesi gerekiyor. Halk, kredi kartlarına da güvenmiyordu. Halen kredi kartlarına güvenmeyen insanların olduğu bir dünyada blokzincir teknolojisine güvenin de hemen olmasını bekleyemeyiz. ABD’de de herkes kredi kartı kullanır. Kart sağlayıcıları ile halk arasında bir güven bağı vardır. Kötü bir şey olması anında paranızı geri alabiliyorsunuz. Blokzincir teknolojisinde de aynısı olacak."

Melodia, kripto paralar ile blokzincirin daha fazla duyulduğunu ve insanların bu teknolojiye güveninin tam olmamasının normal olduğunu dile getirerek, bu teknolojinin her alana yayılması ve firmaların bunun avantajlarından faydalanmasıyla daha da yaygınlaşacağını söyledi.

Taşımacılık sistemleri ve üretim sektörlerinde karşılaşılan problemlerin nesnelerin interneti ve blokzincir teknolojisinin bir araya gelmesiyle çözüleceğini savunan Melodia, "Potansiyel olarak eğitim sektörü de bu teknolojiden etkilenecek. Eğitim araç gereçlerinin çok fazla teknik ve teknolojik açıdan zenginleşmesiyle blokzincir teknolojisinin eğitim sektöründe de etkisini artıracağını göreceğiz." dedi.

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Bankacılık ve Finans blokzincir teknolojisi Northeastern Üniversitesi IoT Prof. Dr. Tomasso Melodia

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