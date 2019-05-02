FİNANS

"Bankalar fahiş oranlarda kazanmaya son vermeli"

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: - "BDDK verilerine göre bankacılık sektörü 5 milyar 868 milyon lirayla martta tarihinin en yüksek karlılığını yaşadı" - "Bankacılık sektörü taşın altına elini koymalı, fahiş oranlarda kazanmaya son vermeli, yüksek faiz oranlarından vazgeçerek işletmeleri ve vatandaşları rahatlatacak adımları bir an önce atmalıdır"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, bankaların martta tarihin en yüksek gelirini elde ettiğini belirterek, "Bankacılık sektörü taşın altına elini koymalı, fahiş oranlarda kazanmaya son vermeli, yüksek faiz oranlarından vazgeçerek işletmeleri ve vatandaşları rahatlatacak adımları bir an önce atmalıdır." ifadesini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün martta aylık karının tarihin en yüksek seviyesine çıkarak 5 milyar 868 milyon lira olduğunu anımsattı.

Reel sektör ve vatandaşlar olarak birçok şeyi kendilerinin göğüslediğini vurgulayan Aydın, "Buna rağmen mevcut piyasa şartlarında bankalara yönelmek zorunda kalan işletmelerin ve vatandaşlarımız yüksek faize muhtaç bırakılıyor. Bankacılık sektörü ileride yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçmesi adına gerekli fedakarlığı göstererek işletmelerin ve vatandaşlarımızın üzerindeki faiz yükünü makul seviyelere çekmeli." ifadelerini kullandı.

Aydın, BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün 5 milyar 868 milyon liralık bir karlılık oranıyla martta tarihinin en yüksek karlılığını yaşadığını anımsattı.

Küresel ölçekte ve yerel bazda ekonomi noktasında sıkıntılı süreçlerin yaşandığını belirten Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte hem reel sektör olarak hem de vatandaşlar olarak bazı şeyleri göğüslemek durumunda kalıyoruz. Ortam bu seyirdeyken bankacılık sektörünün faiz gelirlerinin rekorlar kırması tezat oluşturuyor. İleride muhtemel yaşanabilecek sıkıntıların doğmaması adına bankacılık sektörünün faizleri makul seviyelere çekmesi hem piyasalar açısından hem de vatandaşlarımızın rahatlaması açısından son derece önemli. Bankaların bu süreçte kendilerine yönelen işletmecileri ve vatandaşları iyi anlamaları gerekmektedir. Bu faiz yükü şu an için kendilerine karlılık getirebilir fakat bunun sonraki süreçlerinde telafisi zor sonuçları olabilir. Bu nedenle bankacılık sektörü taşın altına elini koymalı, fahiş oranlarda kazanmaya son vermeli, yüksek faiz oranlarından vazgeçerek işletmeleri ve vatandaşları rahatlatacak adımları bir an önce atmalıdır."

PARTNERDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye varDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var
İSO/Bahcıvan: “İthal hayranlığı ile yerli fetişizmi arasında sıkışmanın çaresi; Yerli ama Evrensel”İSO/Bahcıvan: “İthal hayranlığı ile yerli fetişizmi arasında sıkışmanın çaresi; Yerli ama Evrensel”
İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldiİSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASKON

En Çok Okunan Haberler

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

Dolarda Fed hareketliliği!

Dolarda Fed hareketliliği!

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO/Bahcıvan: “İthal hayranlığı ile yerli fetişizmi arasında sıkışmanın çaresi; Yerli ama Evrensel”

İSO/Bahcıvan: “İthal hayranlığı ile yerli fetişizmi arasında sıkışmanın çaresi; Yerli ama Evrensel”

İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi

İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi

Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

İTO

İTO

MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek

MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.