"Bankalar fahiş oranlarda kazanmaya son vermeli"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, bankaların martta tarihin en yüksek gelirini elde ettiğini belirterek, "Bankacılık sektörü taşın altına elini koymalı, fahiş oranlarda kazanmaya son vermeli, yüksek faiz oranlarından vazgeçerek işletmeleri ve vatandaşları rahatlatacak adımları bir an önce atmalıdır." ifadesini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün martta aylık karının tarihin en yüksek seviyesine çıkarak 5 milyar 868 milyon lira olduğunu anımsattı.

Reel sektör ve vatandaşlar olarak birçok şeyi kendilerinin göğüslediğini vurgulayan Aydın, "Buna rağmen mevcut piyasa şartlarında bankalara yönelmek zorunda kalan işletmelerin ve vatandaşlarımız yüksek faize muhtaç bırakılıyor. Bankacılık sektörü ileride yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçmesi adına gerekli fedakarlığı göstererek işletmelerin ve vatandaşlarımızın üzerindeki faiz yükünü makul seviyelere çekmeli." ifadelerini kullandı.