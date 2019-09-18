Bankalar faizleri düşürünce Ağustos ayında yüzde 5,1 artışla 110 bin 538 konut satıldı

Gökhan Artan / İstanbul, 18 Eylül (DHA) -Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankaların art arda faiz indirimine gitmesi konut satışlarına olumlu etkisi oldu. Türkiye genelinde konut satışları geçtiğimiz ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 881 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Merkez Bankası'nın ilkini temmuz ayında yaptığı 425 baz puan faiz indirimine, 12 Eylül'de 325 baz puan indirimle devam etmesi sonrası bankalar da art arda faiz oranlarını düşürümeye başladı.Bankaların faizleri düşürmesi sonrası konut satışları da arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nın (BDDK) verilerine göre, 2 Ağustos’ta 178 milyar 478 milyon olan konut kredisi hacmi, 29 Ağustos’ta 181 milyar 93 milyona yükselirken konut kredilerinde 4 haftalık büyüme 2.6 milyar lirayı aştı.Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) ağustos ayı konut satış rakamlarına göre de satışlar arttı. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları geçtiğimiz ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 881 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 707 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 6 bin 25 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Şırnak oldu.

İpotekli konut satışları da arttı Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168 oranında artış göstererek 34 bin 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 382 konut satışı ve yüzde 12,8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 43,8 ile Bilecik oldu. Diğer satışları azaldı Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 oranında azalarak 76 bin 390 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 499 konut satışı ve yüzde 15,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 72,4 oldu. Ankara 6 488 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 802 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 15 konut ile Hakkari oldu. Konut satışlarında 40 bin 634 konut ilk defa satıldı