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"Bankalar fedayı bize bırakıyor, karı kendileri alıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 18:38 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Uluslararası faaliyete asıl ihtiyaç duyan, mal satarak, yatırım yaparak ülkemizin bayrağını dünyada dalgalandıran, ülkemize döviz kazandıranlar, girişimcilerimizdir. Yeşil pasaporta en önce ve en çok onların ihtiyacı var. Bu çerçevede, oda yönetim ve meclis üyelerimizin de yeşil pasaport alabilmelerini istiyoruz" - "Biz bu dönemde 'herkes birbirini anlasın, bu yükü paylaşsın, fedakarlık yapsın' diyoruz. Bankalar bu fedakarlığı şöyle taksim ediyor, fedayı bize bırakıyor, karı kendileri alıyor"

İZMİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu dönemde "Herkes birbirini anlasın, bu yükü paylaşsın, fedakarlık yapsın" istediklerini belirterek, "Bankalar bu fedakarlığı şöyle taksim ediyor, fedayı bize bırakıyor, karı kendileri alıyor." dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katılımıyla gerçekleşen İzmir Ticaret Odası (İZTO) eylül ayı meclis toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak her zaman şikayet ettikleri konuların başında yargının yavaş işlemesinin geldiğini belirtti.

Bakan Gül'ün bu yavaş işleyişe karşı çok önemli adımlar attığını belirten Hisarcıklıoğlu, Gül'ün alternatif çözüm yollarının devreye girmesini sağladığını, arabuluculuk sistemini başlattığını aktardı.

Şu ana kadar işçi işveren uyuşmazlıklarına yaklaşık 620 bin başvuru yapıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bunların yüzde 62'si anlaşmayla sonuçlandı. İki tarafın da rızasıyla hallediliyor iş. Adalete erişim artık hızlandı. Böylece hem mağduriyetler azalıyor, hem de adalet duygusu güçleniyor." diye konuştu.

Bakan Gül'e iki konuda öneride bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yöntemin daha da etkin kullanılmasını sağlamak için, ticari uyuşmazlıklarda, arabulucuların hukukçu olma şartını kaldıralım. Çünkü damdan düşenin halini damdan düşen bilir. İki tarafı tacir olan uyuşmazlıklarda, odalarımız da arabulucu olabilsin. İki tüccarın arasındaki anlaşmazlığı en iyi biz anlarız.

İkincisi, tahkimin yaygınlaşması için, zorunlu tahkim içeren sözleşmelerin damga vergisi kaldırılmalı. Kararların icrasında alınan damga vergileri de yarıya indirilmeli. Böylece firmalarımız, yaptıkları sözleşmelere, tahkim maddesi ekleme konusunda daha istekli olacaklar. Arabuluculuk ve tahkim ne kadar yaygınlaşır ve daha fazla kullanılırsa, bu hem iş dünyamızın, hem de yargı camiamızın lehine olacaktır."

- Yeşil pasaport talebi

Bakan Gül'ün yargıda yeni bir reform daha başlattığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanım, burada müsaadenizle dikkatimi çeken bir konuyu da paylaşmak isterim. Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı verilerek, uluslararası faaliyetleri kolaylaştırılacakmış. Buna bir itirazımız yok. Ama uluslararası faaliyete asıl ihtiyaç duyan, mal satarak, yatırım yaparak ülkemizin bayrağını dünyada dalgalandıran, ülkemize döviz kazandıranlar, girişimcilerimizdir. Yeşil pasaporta en önce ve en çok onların ihtiyacı var. Bu çerçevede, oda yönetim ve meclis üyelerimizin de yeşil pasaport alabilmelerini istiyoruz."

Hisarcıklıoğlu, 2008'de yapılan bir düzenlemeyle 250 bin lira üstü sermayesi olan şirketlere avukat tutma zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, o zamandan bu yana limitin değişmediğini hatırlattı.

Aradan geçen 11 yılda fiyatların arttığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu düzenlemenin gözden geçirilmesi gerektiğini ve alt limitin en azından 1 milyon liraya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

İş dünyası olarak finansmana erişimde sıkıntı yaşandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Biz bu dönemde 'herkes birbirini anlasın, bu yükü paylaşsın, fedakarlık yapsın' diyoruz. Bankalar bu fedakarlığı şöyle taksim ediyor, fedayı bize bırakıyor, karı kendileri alıyor." diye konuştu.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Bakan Gül'e ve Hisarcıklıoğlu'na katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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