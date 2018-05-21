Bankalar GLP'den yüzde 13.50 faiz ile 88.5 milyar lira kullandı

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Bankalar, Merkez Bankası'nın geç likidite penceresinden yüzde 13.50 faizle 88 milyar 502 milyon lira kullandı.

Merkez Bankası, saat 16.00-17.00 arasında yapılabilen Geç Likidite Penceresi işlemleri üzerinden ayrıca "GLP repo imkanı" yoluyla bankalara 24 milyar 580 milyon lira verdi.

