"Bankalar ipoteğe değil, projeye kredi vermeli"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, firmaların kullandıkları kredi karşılığında bankalara sundukları teminatların kriz dönemlerinde değerlerini kaybettiğini belirterek, "(Teminat) Satamadığınız, paraya çeviremediğiniz için bankaya emanet edilmiş mevduatlarını isteyenlere bunu nasıl ödeyeceksiniz? Bu nedenle, bankacılık sistemi ipoteğe değil, projeye kredi vermeli." dedi.

Gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen Özdebir, 2019'un zor bir yıl olduğunu ifade ederek, "Daha önceki rahatlıklarımızın, hak etmediğimiz büyüme ve lüksün bedelini ödedik." diye konuştu.

Kurlardaki düzeltme ile ithalatın azaldığını dile getiren Özdebir, böylece bazı işlerin yeniden yapılabilir hale geldiğini söyledi.

Özdebir, Türkiye'nin ithal ettiği ara mallarının yerli imkanlarla üretilebilmesi için geçmişte bazı yatırımlara yönelik çeşitli teşvikler sağlandığını hatırlatarak, "Bu yatırımlar devreye girerse cari açığımızı azaltıcı ciddi bir etkisi olacağını tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.