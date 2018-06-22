FİNANS

Bankalar KOBİ'lere kredi musluğunu açtı

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredi tutarı, nisan sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak 541 milyar lirayı aştı - Söz konusu dönemde müşteri sayısı yüzde 3,8 yükselerek 4 milyon 148 bine ulaştı - KOBİ'lerin nisan sonu itibarıyla takipteki kredi tutarı 26,3 milyar lira olurken, takipteki kredilerin toplam nakdi kredilere oranı yüzde 4,9 seviyesine geriledi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankaların KOBİ'lere kullandırdığı kredi miktarı, nisan sonu itibarıyla 550 milyar liraya yaklaştı.

Türk bankacılık sektörü, ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiren ve istihdamın yüzde 75'ini oluşturan KOBİ'lere desteğini sürdürüyor. Bankalar, KOBİ'lere özel kredi paketlerinin yanı sıra finansal okuryazarlık hizmeti de sunuyor.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankacılık sektörünün KOBİ'lere kullandırdığı nakdi kredi miktarı bakiyesi 2017 yıl sonunda 513 milyar 222 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bu yılın ocak-nisan döneminde KOBİ kredileri bakiyesi 27 milyar 823 milyon liralık artış göstererek, nisan sonu itibarıyla 541 milyar 46 milyon liraya ulaştı. Kullandırılan KOBİ kredilerinin bakiyesi, nisan sonu itibarıyla 2017 sonuna kıyasla yüzde 5,1'lik artışa işaret etti.

Nisan ayı sonu itibarıyla KOBİ'lere bankaların sağladığı kredi bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 arttı. Nisan 2017 itibarıyla KOBİ kredileri bakiyesi 467 milyar 56 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

KOBİ'lerin nisan sonu itibarıyla takipteki kredi tutarı 26,3 milyar lira, takipteki kredilerin toplam nakdi kredilere oranı yüzde 4,9 oldu.

\

- KOBİ müşteri sayısı 4,2 milyona yaklaştı

KOBİ kredileri içinde en fazla payı yüzde 41,7 ile orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan krediler aldı. Orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi bakiyesi, nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 20,4 artarak 225,5 milyar liraya yükseldi.

Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan kredi bakiyesi yüzde 12,2 artışla 174,1 milyar liraya ve mikro işletmelere kullandırılan kredi bakiyesi yüzde 13,5 yükselişle 141,5 milyar liraya ulaştı. KOBİ kredilerinde küçük işletmelerin payı yüzde 32,2, mikro işletmelerin payı yüzde 26,1 olarak oldu.

BDDK verilerine göre, KOBİ niteliğinde toplam müşteri sayısı nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 2,6 artarak 4 milyon 148 bin 602'ye çıktı. KOBİ niteliğindeki müşteri sayıları incelendiğinde mikro işletmelerin sayısı 3 milyon 194 bin 99 (yüzde 77), küçük işletmelerin sayısı 715 bin 713 (yüzde 17,3) ve orta büyüklükleri işletmelerin sayısı 237 bin 790 (yüzde 5,7) olduğu görüldü.

İşletme türleri Nakdi Krediler (milyon TL)Müşteri Sayısı (adet)Mikro İşletmelere Kullandırılan Krediler141.4833.194.099Küçük İşletmelere Kullandırılan Krediler174.068715.713Orta Büyüklükteki İşletmelere Kullandırılan Krediler225.495237.790Toplam541.0464.147.602

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsunMÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun
Pegasus’un teknik eğitim kalitesi Avrupa standartlarında tescillendiPegasus’un teknik eğitim kalitesi Avrupa standartlarında tescillendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü BDDK KOBİ kredileri

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Yosun benzinin yerini mi alıyor?

Yosun benzinin yerini mi alıyor?

13 milyon konut için ödemeler başladı

13 milyon konut için ödemeler başladı

Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...

Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...

Zorulu Trafik Sigortası Yönetmeliğinde değişiklik

Zorulu Trafik Sigortası Yönetmeliğinde değişiklik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun

MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun

Pegasus’un teknik eğitim kalitesi Avrupa standartlarında tescillendi

Pegasus’un teknik eğitim kalitesi Avrupa standartlarında tescillendi

Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira

Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira

Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

Halkbank'tan çay üreticisine destek

Halkbank'tan çay üreticisine destek

SÖYLEŞİ - Hindistan yazılımda neyse, Türkiye de otomasyon mühendisliğinde o noktaya gelebilir

SÖYLEŞİ - Hindistan yazılımda neyse, Türkiye de otomasyon mühendisliğinde o noktaya gelebilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.