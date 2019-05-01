FİNANS

Bankalar martta tarihin en yüksek aylık kârını elde etti

FİNANS HABERLERİ  | 01.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörü 5,9 milyar lira ile net kârla tarihin en yüksek aylık kârına ulaştı - Yılın ilk çeyreğinde sektörün faiz geliri 103,1 milyar lira, toplam faiz gideri 68,4 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankacılık sektörü martta 5 milyar 868 milyon liralık net kârla tarihin en yüksek aylık kârına ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankacılık sektörünün martta aylık kârı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 artış gösterdi. Bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemlerine göre kârlarda düşüş görülse de martta 5 milyar 868 milyon lira ile tarihin en yüksek aylık kârı görüldü. Ocakta ve şubatta aylık bazda geçen yılın aynı aylarına kıyasla sırasıyla yüzde 29,4 ve yüzde 14,3 düşüş yaşanmıştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde bankacılık sektörü 12 milyar 351 milyon lira kâr elde etti. Bu rakam, 2018'in ilk çeyreğindeki 13 milyar 995 milyon liralık kâra göre yüzde 12'lik azalışa işaret etti.

- Bankaların faiz geliri 79,3 milyar lira

Bankaların ilk çeyrekte elde ettiği toplam faiz geliri, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi. Mart sonu itibarıyla 103,1 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 73,7 milyar düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu yılın ilk çeyreğinde bankalar kredilerden 79,3 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 14,9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 3,7 milyar lirası kredi kartlarından, 9,1 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 51,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

- Bankalar mevduata 47,5 milyar lira faiz ödedi

Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın ilk çeyreğinde 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 68,4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 72 artışla 47,5 milyar liraya ulaştı.

Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 69'u mevduata ve yüzde 10'u bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların net faiz geliri, mart sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 34,6 milyar liraya yükseldi.

Sektörün, yılın ilk çeyreğinde personel gideri 8 milyar 53 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörü aylık net dönem karı şöyle (milyon TL):

Dönem Net Kâr Oca.18 4.537 Şub.18 3.847 Mar.18 5.528 Nis.18 4.920 May.18 5.007 Haz.18 5.193 Tem.18 4.522 Ağu.18 4.492 Eyl.18 4.129 Eki.18 3.717 Kas.18 4.803 Ara.18 3.119 Oca.19 3.208 Şub.19 3.279 Mar.19 5.868

PARTNERDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlarDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 60’ı tamamlandıAvrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 60’ı tamamlandı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü BDDK faiz geliri faiz gideri

En Çok Okunan Haberler

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Dikkat! O ürünlerde ÖTV yüzde 50 oldu

Dikkat! O ürünlerde ÖTV yüzde 50 oldu

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Bakan düğmeye bastı! Talep her gün artıyor...

Bakan düğmeye bastı! Talep her gün artıyor...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 60’ı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 60’ı tamamlandı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Eximbank'tan ihracatçılara destek

Eximbank'tan ihracatçılara destek

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak

Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.