Bankalar martta tarihin en yüksek aylık kârını elde etti

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankacılık sektörü martta 5 milyar 868 milyon liralık net kârla tarihin en yüksek aylık kârına ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankacılık sektörünün martta aylık kârı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 artış gösterdi. Bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemlerine göre kârlarda düşüş görülse de martta 5 milyar 868 milyon lira ile tarihin en yüksek aylık kârı görüldü. Ocakta ve şubatta aylık bazda geçen yılın aynı aylarına kıyasla sırasıyla yüzde 29,4 ve yüzde 14,3 düşüş yaşanmıştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde bankacılık sektörü 12 milyar 351 milyon lira kâr elde etti. Bu rakam, 2018'in ilk çeyreğindeki 13 milyar 995 milyon liralık kâra göre yüzde 12'lik azalışa işaret etti.

- Bankaların faiz geliri 79,3 milyar lira

Bankaların ilk çeyrekte elde ettiği toplam faiz geliri, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi. Mart sonu itibarıyla 103,1 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 73,7 milyar düzeyinde gerçekleşmişti.