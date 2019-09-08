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Bankalar, son 4 yılın en düşük temmuz kârını elde etti

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türk bankacılık sektörü, temmuzda 3 milyar 460 milyon TL ile son 4 yılın en düşük temmuz ayı kârını sağladı - Sektörün 7 aylık kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,9 düşerek 28 milyar 236 milyon dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankalar, 3 milyar 460 milyon liralık kârla son 4 yılın en düşük temmuz ayı kârını elde etti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, yılın ilk 7 ayında 28 milyar 236 milyon TL net dönem kârı sağladı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, kârlılıktaki düşüş yüzde 15,9'a işaret etti. Böylece son 3 yılın en düşük ocak-temmuz kârı elde edildi. 2017 ve 2018'in ocak-temmuz dönemlerinde sektörün kârı sırasıyla 29,1 milyar TL ve 33,6 milyar TL olmuştu.

Sektör, temmuz ayında ise 3 milyar 460 milyon TL net dönem kârı sağladı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 ve bir önceki aya göre de net kârda yüzde 31,5 azalış kaydeden bankacılık sektörü, 3 milyar 460 milyon TL ile son 4 yılın en düşük temmuz ayı kârını elde etti.

- Kredi kartlarından alınan faiz 8,6 milyar TL

Verilere göre, bankaların yılın 7 ayında elde ettiği toplam faiz geliri, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 35,8 arttı. Temmuz sonu itibarıyla 249 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 183,6 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, yılın ocak-temmuz döneminde kredilerden 190,9 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 35,9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 8,6 milyar lirası kredi kartlarından, 21,9 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 124,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

- Mevduata ödenen faiz 110 milyar lirayı geçti

Sektörün toplam faiz gideri, yılın 7 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 35,8 artarak 249,4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 58,4 artışla 111,3 milyar liraya ulaştı.

Toplam faiz giderlerinin yüzde 68'i mevduata ve yüzde 10,7'si bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, temmuz sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 artarak 85,6 milyar lira oldu.

- Kredilerden alınan ücret ve komisyon 9,2 milyar TL'ye ulaştı

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri, temmuz sonu itibarıyla 63,8 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 14,4 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, geçen yılın temmuz sonuna göre yüzde 55,2 artarak 9,2 milyar liraya çıktı.

Ocak-temmuz döneminde nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 4,4 milyar lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 4,8 milyar lira olarak hesaplandı.

Bankaların, verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir 7 ayda 27,7 milyar lirayı aştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı da yüzde 43,4 olarak kayıtlara geçti.

- Personel gideri 7 ayda 20 milyar liraya dayandı

BDDK verilerine göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri temmuz sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,6 artarak 73,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı giderlerin yaklaşık yüzde 30'u personel giderlerinden oluştu. Personel gideri, temmuz sonunda yüzde 24,2 artışla 15,9 milyar liradan 19,7 milyar liraya yükseldi.

Genel karşılık giderleri, temmuz sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,1 artarak 10,7 milyar liradan 14,5 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık sektörü, geçen yılın 7 ayında sermaye piyasası işlemlerinden 23,4 milyar lira kâr sağlarken, bu yılın aynı döneminde 14,5 milyar lira zarar etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü BDDK kar

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