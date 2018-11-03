Bankalara 15 milyar lira vergi

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin kurumlar vergisi rekortmenlerine bu yıl da bankalar damga vurdu. Listede yer alan bankaların vergi tutarı 15 milyar lira oldu.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye genelindeki ilk 100 sıralamasında ismi açıklanan firmalar arasında bu yıl 22 banka yer aldı.

Bankalara 2017'deki faaliyetleri dolayısıyla 15 milyar 25 milyon 849 bin 543 lira vergi tahakkuk ettirildi.

Bir önceki yıl Türkiye'de 1 milyar liranın üzerinde kurumlar vergisi ödeyen mükellefler Ziraat Bankası ve Merkez Bankası ile sınırlıyken, bu bankalara geçen yıl Garanti Bankası, Akbank ve Türkiye İş Bankası eklendi. Böylece sayı 5'e çıktı.

Listede ilk 8 sıra bankalardan oluştu. Zirveyi, 2016'da listenin üçüncü sırasında yer alan ve geçen yıl ödediği vergiyi yaklaşık yüzde 90 artıran Merkez Bankası aldı. Bankaya geçen yıl 3 milyar 91 milyon 367 bin 708 lira vergi tahakkuk ettirildi.

Ziraat Bankası ise ikinci sıradaki yerini korudu. Bankaya tahakkuk ettirilen vergi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 2 milyar 294 milyon 828 bin 967 lirayı buldu.