FİNANS

Bankalara ilk beş ayda 8,9 milyon çek ibraz edildi

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

Bu yılın ocak-mayıs döneminde bankalara ibraz edilen çek sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 8,9 milyon adet oldu - İbraz edilen çeklerin parasal tutarı, yüzde 20 artışla 377 milyar liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Bankalara ibraz edilen çek sayısı, bu yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 8,9 milyon adet oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, mayıs ayı çek raporunu yayımladı.

Rapora göre, bu yılın ocak-mayıs döneminde bankalara ibraz edilen 462 bin keşideciye ait 8,9 milyon çekin toplam tutarı 377 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 20, çek adedi yüzde 3 artarken, keşideci sayısı yüzde 1 azaldı.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 23 bin keşideciye ait 174 bin adet çekin toplam tutarı 8,1 milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 12 bin keşideciye ait toplam 1,2 milyar lira tutarındaki 30,6 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 1 artarken, keşideci sayısı yüzde 24 ve adet yüzde 21 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 2,3, adet olarak ise 0,1 puan düşerek yüzde 2,1 oldu.

Rapora göre, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak kayıtlara geçti. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il ise yüzde 8,3 ile Osmaniye, yüzde 7,2 ile Mardin, yüzde 5,2 ile Artvin, yüzde 4,8 ile Yalova ve yüzde 4,6 ile Bingöl olarak sıralandı.

PARTNERDakikalar sonrası inanılmaz! Taktiğin böylesi...Dakikalar sonrası inanılmaz! Taktiğin böylesi...
Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyorAyçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor
Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyorManavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ibraz edilen çek Türkiye Bankalar Birliği (TBB)

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 30'u aştı

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 30'u aştı

Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.