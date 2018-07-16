FİNANS

Bankalara ilk yarıda 10 milyon çek ibraz edildi

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 16:04 | Son Güncelleme

Bu yılın ocak-haziran döneminde bankalara ibraz edilen çek sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 10 milyon adet oldu - İbraz edilen çeklerin parasal tutarı, yüzde 15 artışla 434 milyar liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Bankalara ibraz edilen çek sayısı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 10 milyon adet oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, haziran ayı çek raporunu yayımladı.

Rapora göre, bu yılın ocak-haziran döneminde bankalara ibraz edilen 473 bin keşideciye ait 10 milyon çekin toplam tutarı 434 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 15 arttı, keşideci sayısı yüzde 2 ve çek adedi yüzde 3 geriledi.

Bu yılın ocak-haziran döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 26 bin keşideciye ait 196 bin adet çekin toplam tutarı 9,5 milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 14 bin keşideciye ait toplam 1,5 milyar lira tutarındaki 37,7 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 3 artarken, keşideci sayısı yüzde 25 ve adedi yüzde 22 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artarak yüzde 2,4, adet olarak ise 0,2 puan düşerek yüzde 2,2 oldu.

Rapora göre, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak kayıtlara geçti. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il ise yüzde 7,9 ile Osmaniye, yüzde 7,3 ile Mardin, yüzde 5,1 ile Artvin, yüzde 4,8 ile Bingöl ve Bitlis olarak sıralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü karşılıksız çek TBB

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