Bankalararası Takas Odası Merkezi'nin faaliyeti sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, çeklerin bankalar arasında hesaben ödenmesi işlemini Takasbank'ın yürütmesine karar verilmesinin ardından, Bankalararası Takas Odası Merkezi'nin (BTOM) faaliyet izninin sona erdiği bildirildi.
TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 9 Haziran'da yürürlüğe giren Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca BTOM'nin tüzel kişiliği 2 Temmuz'da sona erdi.
Bu doğrultuda BTOM'a sistem işleticisi olarak faaliyet göstermek üzere verilen izin de bitti.
TCMB bünyesindeki BTOM tarafından yürütülen çeklerin bankalar arasında hesaben ödenmesi işlemi, Takasbank'a devredilmiş, Takasbank da Çek Takas Sistemini kurarak 2 Temmuz'da faaliyete başlamıştı.
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