FİNANS

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle döviz ve pay piyasalarından kaçan yatırımcının adresi, tarih boyu cazibesini yitirmeyen altın oldu - Bankalardaki altın hesapları, mayısta 2017 sonuna kıyasla 7,7 milyar lira artarak 31 milyar 814 milyon liraya ulaşırken bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti - Altın hesaplarının büyüklüğü ise 2017 sonuna kıyasla 16,8 ton artarak 170 tonu aştı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Küresel ekonomideki dalgalanmaların etkisiyle yılın 5 ayında yüksek dalgalanma gözlenen döviz ve pay senedi piyasalarından kaçan yatırımcılar altına yönelirken bankalardaki altın hesaplarının değeri 32 milyar liraya dayandı.

Küresel ekonomideki çalkantıların devam ettiği yılın ilk 5 ayında, döviz ve pay piyasalarından kaçan yatırımcılar, tarih boyu cazibesini yitirmeyen altına yöneldi.

Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının devam etmesi gibi nedenler etkili oldu.

Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 158,8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek mayıs ayını 184,7 liradan tamamladı. Böylece geçen 5 aylık süreçte gram altın yüzde 16,3 değerlendi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle bankalardaki altın hesapları da hem değer, hem de miktar bazında rekor seviyelere ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki altın hesapları yılın 5 ayında 2017 sonuna kıyasla 7 milyar 711 lira artarak 31 milyar 814 milyon lira seviyesine ulaştı ve tarihi zirvesini gördü.

Bu rakamın 31 milyar 96 milyon lirası yurt içi, 718 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu. Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2017 sonunda 24 milyar 103 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

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- Bankalarda 170 tonun üzerinde altın var

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı mayıs ayının son işlem gününü 186 bin 700 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün mayıs sonunda 170,4 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde son beş ayda 16,8 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti.

BDDK verilerine göre, 2010'dan bu yana bankalarda tutulan yurt içi ve yurt dışı kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğü şöyle:

Kıymetli Maden Depo Hesapları (Milyon Lira) Yurt İçi Yerleşik Yurt Dışı Yerleşik Toplam Altının Kilogram Fiyatı Hesap büyüklüğü (Ton) May.18 31.096 718 31.814 186.700 170,4 2017 23.474 629 24.103 156.900 153,6 2016 16.964 481 17.445 131.620 132,5 2015 10.624 381 11.005 100.000 110,1 2014 15.927 323 16.250 89.400 181,8 2013 20.554 358 20.912 82.660 253,0 2012 18.315 284 18.599 95.700 194,3 2011 14.220 108 14.328 95.400 150,2 2010 2.377 21 2.398 70.450 34,0

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Anahtar Kelimeler:
Altın BDDK yatırım

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