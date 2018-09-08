FİNANS

Bankalardaki altın hesapları bir ayda 681 milyon lira eridi

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

Yurt içi yerleşiklerin altın hesapları temmuzda bir önceki aya göre 681 milyon lira azalarak 31 milyar 898 milyon liraya geriledi - Altın hesaplarındaki erimenin miktar bazında karşılığı 10,6 ton oldu - Geçen bir aylık süreçte Türkiye'de yaşayan mudilerin döviz mevduatları 42 milyar liralık, TL mevduatları da 20,4 milyar liralık artış kaydetti

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'de yerleşik mudilerin altın hesaplarının değeri, temmuzda haziran ayına kıyasla 681 milyon lira azalırken, bu rakam miktar bazında 10,6 tonluk kayba işaret etti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Temmuz 2018 itibarıyla Türkiye'de yerleşik 89 milyon 614 bin 490 mudi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 1 trilyon 801 milyar 206 milyon lira oldu.

Yurt içi yerleşiklerin, mevduatlarının 999 milyar 497 milyon lirasını TL cinsinden, 769 milyar 812 milyon lirası döviz tevdiat ve 31 milyar 898 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesaplarında tuttuğu görüldü.

Bu yılın haziran sonunda, yurt içi yerleşiklerin Türk lirası mevduatları 979 milyar 108 milyon lira, döviz tevdiat hesapları 727 milyar 812 milyon lira ve kıymetli maden depo hesapları 32 milyar 578 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.

Böylece haziran ayından ağustos sonuna kadar geçen bir aylık sürede, yurt içi yerleşikler hesaplarına 20 milyar 388 milyon liralık Türk lirası cinsinden mevduat ve 42 milyar liralık döviz eklerken, altın hesaplarında 681 milyon liralık düşüş göze çarptı.

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- Bir ayda 10,6 tonluk erime

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı temmuz ayının son işlem gününü 191 bin 770 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalarda yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün temmuz sonunda 125,3 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, haziran sonunda 176,9 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde bir ayda 10,6 tonluk azalış gerçekleştiğine işaret etti.

BDDK verilerine göre, bankalarda yurt içi yerleşiklerce tutulan kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğü şöyle:

Kıymetli Maden Depo Hesapları (Milyon Lira) Yurt İçi Yerleşik Altının Kilogram Fiyatı Hesap büyüklüğü (Ton) Tem.18 31.898 191.770 166,3 Haz.18 32.578 184.130 176,9

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Altın BDDK milyoner

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