Bankalardan tarihi ağustos ayı karı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Bankalar, ağustos ayında 4 milyar 602 milyon liralık net kar ile rekor kırarken, 8 aylık dönemde net karın yüzde 15,9 azalması dikkati çekti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörünün ocak-temmuz döneminde 28 milyar 236 milyon lira olan net dönem karı, ağustos sonu itibarıyla 32 milyar 838 milyon liraya ulaştı. Bu da sektörün ağustosta 4 milyar 602 milyon liralık net dönem karı elde ettiğini ortaya koydu. Böylece bankalar, tarihin en yüksek ağustos ayı karını hanelerine yazdı.

Bankacılık sektörü, geçen yılın ağustos ayında 4 milyar 481 milyon lira, 2017'nin aynı ayında ise 4 milyar 232 milyon lira kar elde etmişti. Sektörün en düşük ağustos ayı karı ise 607 milyon lira ile 2004 yılında kaydedilmişti.

Öte yandan, bankaların 2018'in ocak-ağustos dönemindeki 38 milyar 46 milyon liralık net karının bu yılın aynı döneminde 32 milyar 838 milyon liraya gerilemesi, sektörün 8 aylık karının yüzde 15,9 azaldığına işaret etti.