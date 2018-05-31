Bankalardan tarihin en güçlü 2. çeyrek başlangıcı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankacılık sektörü 4,9 milyar lira ile net karda en yüksek nisan ayı rakamına ulaşırken, tarihin en güçlü 2. çeyrek başlangıcını yaptı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankalar 4 milyar 920 milyon liralık net karla en yüksek nisan ayı rakamını elde etti. Sektör, geçen yılın nisan ayında 4 milyar 223 milyon lira net kar sağlayarak, karını yüzde 16,5 artırdı. Böylece bankacılık sektörü tüm zamanların en güçlü 2. çeyrek başlangıcını gerçekleştirdi.

Verilere göre, bankaların yılın ilk dört ayında elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 29,5 arttı. Nisan sonu itibarıyla 96,4 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 74,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar yılın ocak-nisan döneminde kredilerden 78,7 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 17,6 milyar lirası tüketici kredilerinden, 3,2 milyar lirası kredi kartlarından, 11,4 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 46,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.