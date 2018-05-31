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Bankalardan tarihin en güçlü 2. çeyrek başlangıcı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörü 4,9 milyar lira ile net karda en yüksek nisan ayı rakamına ulaştı - Nisanda sektörün faiz geliri 96 milyar lirayı, toplam faiz gideri de 54 milyar lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankacılık sektörü 4,9 milyar lira ile net karda en yüksek nisan ayı rakamına ulaşırken, tarihin en güçlü 2. çeyrek başlangıcını yaptı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankalar 4 milyar 920 milyon liralık net karla en yüksek nisan ayı rakamını elde etti. Sektör, geçen yılın nisan ayında 4 milyar 223 milyon lira net kar sağlayarak, karını yüzde 16,5 artırdı. Böylece bankacılık sektörü tüm zamanların en güçlü 2. çeyrek başlangıcını gerçekleştirdi.

Verilere göre, bankaların yılın ilk dört ayında elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 29,5 arttı. Nisan sonu itibarıyla 96,4 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 74,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar yılın ocak-nisan döneminde kredilerden 78,7 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 17,6 milyar lirası tüketici kredilerinden, 3,2 milyar lirası kredi kartlarından, 11,4 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 46,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

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- Bankalar faize 54,2 milyar lira ödedi

Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın ilk dört ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 41,3 artarak 54,2 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 42,8 artışla 37,3 milyar liraya ulaştı.

Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 68,8'i mevduata ve yüzde 10,7'si bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların net faiz geliri, nisan sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artarak 42,2 milyar lirayı aştı.

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- Bankaların faiz dışı geliri 24,4 milyar lira oldu

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri nisan sonu itibarıyla 24,4 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 12,8 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir geçen yılın nisan sonuna göre yüzde 17,4 artarak 3,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 1,4 milyar lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 1,7 milyar lira olarak hesaplandı.

Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir ilk dört ayda 10,6 milyar lirayı aştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı da yüzde 43,2 olarak kayıtlara geçti.

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- Personel gideri 9 milyar lira

BDDK verilerine göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri nisan sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,7 artarak 32,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı giderlerin yaklaşık 3'te biri personel giderlerinden oluştu. Söz konusu gider, nisan sonunda yüzde 14,1 artışla 7,9 milyar liradan 9 milyar liraya yükseldi.

Nisan sonu itibarıyla bankaların verdiği ücret ve komisyonların tutarı 2,9 milyar lira, diğer faiz dışı giderler de 9,3 milyar lira oldu.

Nisan ayları itibarıyla bankacılık sektörünün net dönem karı şöyle (milyon TL):

Dönem Aylık Net Kar Nis.2013 2.029 Nis.2014 1.794 Nis.2015 1.604 Nis.2016 2.776 Nis.2017 4.223 Nis.2018 4.920

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü BDDK

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