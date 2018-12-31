FİNANS

Bankalardan tarihinin en iyi kasım karı

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 15:07 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörü 4,8 milyar liralık net karla en yüksek kasım ayı rakamına ulaştı - Yılın 11 ayında sektörün faiz geliri 329,5 milyar lirayı, toplam faiz gideri de 197,4 milyar lirayı aştı - Bankaların mevduata verdiği faiz yılın 11 ayında yüzde 58,6'lık artışla 134 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankacılık sektörü 4,8 milyar liralık net karla en yüksek kasım ayı rakamına ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankalar 4 milyar 803 milyon liralık net karla en yüksek kasım ayı rakamını elde etti. Geçen yılın kasım ayında 4 milyar 29 milyon lira net kar elde eden sektör, karını yüzde 19,2 artırdı.

Bu yılın 11 ayında bankaların karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,2 artarak 45 milyar 188 milyon liradan 50 milyar 695 milyon liraya yükseldi.

Verilere göre, bankaların ocak-kasım döneminde elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 47,7 arttı. Geçen yılın 11 ayında 223,2 milyar lira olan bankaların faiz geliri, bu yılın aynı döneminde 329,6 milyar liraya çıktı.

Bankalar yılın ocak-kasım döneminde kredilerden 255 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 51,5 milyar lirası tüketici kredilerinden, 10 milyar lirası kredi kartlarından, 33,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 160,3 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankaların takipteki alacaklardan alınan faiz aynı dönemde yüzde 274,3 artarak 1 milyar 67 milyon liradan 3 milyar 995 milyon liraya yükseldi.

- Bankalar mevduata 134 milyar lira ödedi

Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 197,4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı da yüzde 58,6 artışla 134 milyar lirayı aştı.

Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 67,9'u mevduata ve yüzde 10,9'u bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, kasım sonu itibarıyla 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3 artarak 132,1 milyar liranın üzerini gördü.

- Personel gideri 25,3 milyar lira

BDDK verilerine göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri kasım sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,2 artarak 100 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı giderlerin yaklaşık 4'te biri personel giderlerinden oluştu. Söz konusu gider, kasım sonunda yüzde 13,9 artışla 22,2 milyar liradan 25,3 milyar liraya yükseldi.

Kasım sonu itibarıyla bankaların verdiği ücret ve komisyonların tutarı 10,5 milyar lira, diğer faiz dışı giderler de 28,1 milyar lira oldu.

Kasım dönemleri itibarıyla bankacılık sektörünün net dönem karı ve bir önceki döneme göre değişimleri şöyle:

Dönem Aylık Net Kar (Milyon TL) Kas.13 1.568 Kas.14 1.884 Kas.15 2.676 Kas.16 2.975 Kas.17 4.029 Kas.18 4.803

PARTNERKiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!Kiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!
VakıfBank Türkiye Blockhain Platformu’na katıldıVakıfBank Türkiye Blockhain Platformu’na katıldı
Antalya'da turist rekoru: 13 milyonu geçtiAntalya'da turist rekoru: 13 milyonu geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDDK faiz geliri kar Mevduat

En Çok Okunan Haberler

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İmar Barışı'nda süre uzatıldı

İmar Barışı'nda süre uzatıldı

2019 MTV rakamları belli oldu! İşte model model taşıt vergileri

2019 MTV rakamları belli oldu! İşte model model taşıt vergileri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yarından itibaren su tarifeleri yüzde 15 indirimli

Yarından itibaren başlıyor! Faturada indirim

Köprü ve otoyollara yılbaşında zam yapılmayacak

Araç sahiplerine müjdeli haber: Yılbaşında zam yok!

VakıfBank Türkiye Blockhain Platformu’na katıldı

VakıfBank Türkiye Blockhain Platformu’na katıldı

Antalya'da turist rekoru: 13 milyonu geçti

Antalya'da turist rekoru: 13 milyonu geçti

Devlet destekli ticari alacak sigortası yürürlüğe giriyor

Devlet destekli ticari alacak sigortası yürürlüğe giriyor

Yabancılar yeni yıl için akın edince Atatürk Havalimanı'ndan 3 günde 419 bin yolcu geçti

Yabancılar yeni yıl için akın edince Atatürk Havalimanı'ndan 3 günde 419 bin yolcu geçti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.