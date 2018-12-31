Bankalardan tarihinin en iyi kasım karı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankacılık sektörü 4,8 milyar liralık net karla en yüksek kasım ayı rakamına ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankalar 4 milyar 803 milyon liralık net karla en yüksek kasım ayı rakamını elde etti. Geçen yılın kasım ayında 4 milyar 29 milyon lira net kar elde eden sektör, karını yüzde 19,2 artırdı.

Bu yılın 11 ayında bankaların karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,2 artarak 45 milyar 188 milyon liradan 50 milyar 695 milyon liraya yükseldi.

Verilere göre, bankaların ocak-kasım döneminde elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 47,7 arttı. Geçen yılın 11 ayında 223,2 milyar lira olan bankaların faiz geliri, bu yılın aynı döneminde 329,6 milyar liraya çıktı.

Bankalar yılın ocak-kasım döneminde kredilerden 255 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 51,5 milyar lirası tüketici kredilerinden, 10 milyar lirası kredi kartlarından, 33,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 160,3 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.