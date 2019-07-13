FİNANS

Bankaların altın, gümüş, platin kredilerine ilişkin düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

Bankaların altın, gümüş, platin kredilerine ilişkin düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

Söz konusu değişiklik tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tebliğin, bankaların, depo hesapları karşılığı altın, gümüş, platin ile satın aldıkları altın, gümüş veya platinin teslimi veya karşılığının Türkiye'de yerleşik müşteriye Türk lirası, yurt dışında yerleşik müşteriye ise Türk lirası veya döviz olarak ödenmesi suretiyle, Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik kişilere tutarı en az 5 milyon dolar ve ortalama vadesi bir yılın üzerinde olmak üzere altın, gümüş veya platin kredisi kullandırabilmesine ilişkin hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, farmakolojik aktif maddeler arasında yer alan gentamisin isimli aktif maddenin kalıntı limitleri değiştirildi.

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resmi gazete Tebliğ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

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