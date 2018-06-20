Bankaların eğitime desteği 10 milyar liraya yaklaştı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankaların eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşlara kullandırdığı kredi miktarı, nisan sonu itibarıyla 10 milyar liraya yaklaştı.

Bankacılık sektörü, tarımdan ulaştırmaya, sanayiden ticaret kadar pek çok sektöre finansman desteği sağlarken, eğitim alanında da kredi imkanı sunuyor.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörünün eğitim alanında kullandırdığı kredi miktarı bakiyesi 2017 yıl sonunda 8 milyar 459 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bu yılın ocak-nisan döneminde eğitim kredi bakiyesi 1 milyar 106 milyon liralık artış göstererek, nisan sonu itibarıyla 9 milyar 565 milyon liraya ulaştı. Kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi, nisan sonu itibarıyla 2017 sonuna kıyasla yüzde 13,1'lik artışa işaret etti.

Nisan ayı sonu itibarıyla eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşlara bankaların sağladığı kredi bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Nisan 2017 itibarıyla eğitim kredisi bakiyesi 7 milyar 255 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.