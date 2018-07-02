FİNANS

Bankaların karı mayısta 23,8 milyar lira oldu

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 15:01 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörü mayısta 23,8 milyar lira net dönem karı elde etti

İSTANBUL (AA) - Türk bankacılık sektörünün karı mayısta 23 milyar 839 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mayıs sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

Buna göre, Mayıs 2018 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 639 milyar 545 milyon lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yıl sonuna göre 381 milyar 703 milyon lira arttı. Mayıs 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 338 milyar 826 milyon TL, menkul değerler 420 milyar 347 milyon TL olaark gerçekleşti.

Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 11,7, krediler yüzde 11,5 ve menkul değerler toplamı yüzde 4,6 artış gösterdi. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,82
oldu. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 sonuna göre yüzde 10,7 artışla 1 trilyon 893 milyar 332 milyon TL oldu.

Sektörün öz kaynak toplamı geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 7,8 artışla 387 milyar 285 milyon TL'ye yükseldi. Mayıs 2018 döneminde sektörün dönem net karı 23 milyar 839 milyon TL oldu.

Sermaye yeterliliği standart oranı da mayıs sonu itibarıyla yüzde 15,93 seviyesinde gerçekleşti.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Qatar Airways, Sabiha Gökçen’den Dreamliner ile uçmaya başladıQatar Airways, Sabiha Gökçen’den Dreamliner ile uçmaya başladı
Siverek'te 430 kişilik geçici işe 1662 başvuruSiverek'te 430 kişilik geçici işe 1662 başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDDK Türk bankacılık sektörünün net karı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum...

E-devlet'ten sonra bir hizmet daha! Hepsi bir kurumda toplanıyor

E-devlet'ten sonra bir hizmet daha! Hepsi bir kurumda toplanıyor

Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak

Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Qatar Airways, Sabiha Gökçen’den Dreamliner ile uçmaya başladı

Qatar Airways, Sabiha Gökçen’den Dreamliner ile uçmaya başladı

Siverek'te 430 kişilik geçici işe 1662 başvuru

Siverek'te 430 kişilik geçici işe 1662 başvuru

THY’den küreysel düzeyde anlaşmaya imza attı

THY’den küreysel düzeyde anlaşmaya imza attı

İnegöl'de hasat başladı, patates tarlada 2 lira

İnegöl'de hasat başladı, patates tarlada 2 lira

“Sürdürülebilir stratejiler kullanan şirketler ayakta kalır”

“Sürdürülebilir stratejiler kullanan şirketler ayakta kalır”

Türkiye’de her 10 evden 3’ünde klima var

Türkiye’de her 10 evden 3’ünde klima var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.