FİNANS

"Bankaların likidite ile ilgili olağan dışı durumlara hazırlıkları tam"

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil: - "Sektörün sahip olduğu yabancı para likiditesi 100 milyar dolar seviyesindedir. Bankaların likidite ile ilgili olağan dışı durumlara hazırlıkları tamdır. Dolayısıyla kimsenin bir endişesinin olmaması gerekir" - "Bizim bildiğimiz prensiplere, ekonomik gerçeklere ve temellere aykırı bir piyasada dalgalanma ve fiyatlama var" - "Tedbirler alınacaktır. Her paydaşla bu önlemler çerçevesinde akılla izah edemediğimiz volatiliteyi bu şekilde geçireceğiz"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ/ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, bankacılık sektörünün sahip olduğu yabancı para likiditesinin 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Bankaların likidite ile ilgili olağan dışı durumlara hazırlıkları tamdır. Dolayısıyla kimsenin bir endişesinin olmaması gerekir." dedi.

Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan gelişmeleri akılla izah etmekte zorlandıklarını söyledi.

Erbil, "Bizim bildiğimiz prensiplere, ekonomik gerçeklere ve temellere aykırı bir piyasada dalgalanma ve fiyatlama var." dedi.

Ekonomik olmayan, daha çok global şartlardaki değişikliklerin, global şartların yönetim şekillerinin değişmesinin, coğrafi öncelikler gibi şeylerin ön plana çıktığını ifade eden Erbil, "Bunlar ön plana çıktığında, haddinden fazla bir dalgalanmaya sebebiyet veriyor. Yaşadığımız durumu ben böyle görüyorum. Önümüzdeki günlerde stabilize olacaktır. Bu konuyla ilgili ataklar olabilir mi? Bugüne kadar yaşadıklarımız olmayacağını garanti etmiyor. Tedbirler alınacaktır. Her paydaşla bu önlemler çerçevesinde akılla izah edemediğimiz volatiliteyi bu şekilde geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aksiyon planlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Öncelikler belli. Kısa vadede likidite, bilançolara etkilerinin düzenlenmesi, döviz talebi... İlk, hızla alınan tedbirler bu çerçevede... Gereksiz döviz talebini regüle edecek, bankaların olağanüstü kur seviyelerinden göreceli anlamda az etkilenmesini sağlayacak sermaye ile ilgili tedbirler, bir de piyasanın özellikle yabancı para tarafındaki likiditesinin makul düzeyde tutulması... Bundan sonra alınacak tedbirler hem bu problemleri bir şekilde tedavi edecek tedbirler olacaktır hem de ekonomiyi daha stabilize etmek, kuru normalleştirmek adına faiz vesaire gibi şeyler de zamanı geldiğinde o silah da çekilecektir."

Erbil, bu piyasa şartlarında anormal fiyat hareketlerinin her türlü varlık sınıfını olumsuz etkilediğini aktararak, CDS'in de bunun bir parçası olduğunu, normalleşme gerçekleştiğinde CDS'te de normalleşme olmasını beklediğini söyledi.

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- "Biz de stres testleri yapıyoruz"

Fuat Erbil, bankaların borç çevirme ve sermaye yeterlilik oranlarına ilişkin soru üzerine, bu konuda sorun bulunmadığına işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Sektörün sahip olduğu yabancı para likiditesi 100 milyar dolar seviyesindedir. Bankaların likidite ile ilgili olağan dışı durumlara hazırlıkları tamdır. Dolayısıyla kimsenin bir endişesinin olmaması gerekir. Bankalarımızın kısa vadede vadesi gelen borçlarının yarısı yurt dışı yerleşiklerin mevduatıdır, kalanı da bizim dışarıdan aldığımız borçlar... Biz bugüne kadar yüzde 100'ün üzerinde çevirmişiz. Hadi diyelim ki çevirme oranları göreceli anlamda düşecek. Ama rakamlara baktığımız zaman kötü senaryoda 20-30 milyarlardan bahsediyoruz.

Bu tutarları ödemeye hem likiditemiz ziyadesiyle vardır hem de yabancı para kredi arzı göreceli olarak önümüzdeki dönemde azalacağı için kaynak ihtiyacı göreceli anlamda azalıyor olacaktır. Bugün gelen kur rakamıyla baktığımız zaman bile sermaye yeterlilik oranımız yüzde 12'nin üzerindedir. Bankalarımızın ilave sermaye ihtiyacı doğmadan bu süreç kendi imkanlarıyla yönetilecektir. Hatırlatmak gerekirse 2008, 2009'larda kriz sonrası hemen hemen her Avrupa bankasının sermaye yeterlilik oranı yüzde 5'lere, 6'lara düşmüştü. Dolayısıyla tabii ki biz de stres testleri yapıyoruz. Ama mevcut durumumuz bu örneklerle kıyas edilemez."

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Fuat Erbil garanti bankası

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