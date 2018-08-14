"Bankaların likidite ile ilgili olağan dışı durumlara hazırlıkları tam"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ/ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, bankacılık sektörünün sahip olduğu yabancı para likiditesinin 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Bankaların likidite ile ilgili olağan dışı durumlara hazırlıkları tamdır. Dolayısıyla kimsenin bir endişesinin olmaması gerekir." dedi. Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan gelişmeleri akılla izah etmekte zorlandıklarını söyledi. Erbil, "Bizim bildiğimiz prensiplere, ekonomik gerçeklere ve temellere aykırı bir piyasada dalgalanma ve fiyatlama var." dedi. Ekonomik olmayan, daha çok global şartlardaki değişikliklerin, global şartların yönetim şekillerinin değişmesinin, coğrafi öncelikler gibi şeylerin ön plana çıktığını ifade eden Erbil, "Bunlar ön plana çıktığında, haddinden fazla bir dalgalanmaya sebebiyet veriyor. Yaşadığımız durumu ben böyle görüyorum. Önümüzdeki günlerde stabilize olacaktır. Bu konuyla ilgili ataklar olabilir mi? Bugüne kadar yaşadıklarımız olmayacağını garanti etmiyor. Tedbirler alınacaktır. Her paydaşla bu önlemler çerçevesinde akılla izah edemediğimiz volatiliteyi bu şekilde geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aksiyon planlarına da değinerek, şunları kaydetti: "Öncelikler belli. Kısa vadede likidite, bilançolara etkilerinin düzenlenmesi, döviz talebi... İlk, hızla alınan tedbirler bu çerçevede... Gereksiz döviz talebini regüle edecek, bankaların olağanüstü kur seviyelerinden göreceli anlamda az etkilenmesini sağlayacak sermaye ile ilgili tedbirler, bir de piyasanın özellikle yabancı para tarafındaki likiditesinin makul düzeyde tutulması... Bundan sonra alınacak tedbirler hem bu problemleri bir şekilde tedavi edecek tedbirler olacaktır hem de ekonomiyi daha stabilize etmek, kuru normalleştirmek adına faiz vesaire gibi şeyler de zamanı geldiğinde o silah da çekilecektir." Erbil, bu piyasa şartlarında anormal fiyat hareketlerinin her türlü varlık sınıfını olumsuz etkilediğini aktararak, CDS'in de bunun bir parçası olduğunu, normalleşme gerçekleştiğinde CDS'te de normalleşme olmasını beklediğini söyledi.