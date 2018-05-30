FİNANS

Bankaların Ocak-Nisan döneminde karı 18,8 milyar lira oldu

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 14:50 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörü nisan sonu itibarıyla 18 milyar 832 milyon lira net dönem karı elde etti

İSTANBUL (AA) - Türk bankacılık sektörünün net karı nisan sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,86 artarak 18 milyar 832 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), nisan sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

Buna göre, Nisan 2018 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 436 milyar 199 milyon lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yıl sonuna göre 178 milyar 357 milyon lira arttı. Nisan 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 240 milyon 11 milyon TL, menkul değerler 406 milyar 412 milyon TL oldu.

Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 5,5, krediler yüzde 6,8 ve menkul değerler toplamı yüzde 1,2 artış gösterdi. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 sonuna göre yüzde 6,6 artışla 1 trilyon 823 milyar 438 milyon lira oldu.

Sektörün öz kaynak toplamı geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 6 artışla 380 milyar 731 milyon TL'ye yükseldi. Nisan 2018 döneminde sektörün dönem net karı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 7,86 artarak 18 milyar 832 milyon TL oldu.

Sermaye yeterliliği standart oranı da nisan sonu itibarıyla yüzde 16,4 seviyesinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
BDDK Türk bankacılık sektörünün net karı

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