Bankaların tarıma desteği 100 milyar liraya yaklaştı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı, nisan sonu itibarıyla 100 milyar liraya yaklaştı.

Bankacılık sektörü, pek çok alanda stratejik konumda olan tarıma desteğini sürdürüyor. Özellikle "tarım bankacılığı" konsepti ile çiftçilere özel kampanyalar ve kredi imkanları sunan bankalar, tarım sektörünün ihtiyaçlarını ve sezonluk nakit akışını göz önünde bulundurarak farklı ürünlerle çiftçinin yanında yer alıyor.

Bankalar, üreticilerin mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, yem ve ekipman ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi için "ön ödemesiz", "hasatta öde" ve "esnek ödeme" gibi kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları da sunuyor.

- Tarım kredi bakiyesi 4 ayda 7,4 milyar lira arttı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 sonunda 86 milyar 197 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı bakiyesi, bu yılın nisan sonunda 93 milyar 560 milyon liraya ulaştı. Böylece sektörün tarım kredi bakiyesi, 4 aylık dönemde 7 milyar 363 milyon liralık artış gösterdi.