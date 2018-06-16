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Bankaların tarıma desteği 100 milyar liraya yaklaştı

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Türk bankacılık sektörünün tarıma sağladığı kredi desteği, nisan sonu itibarıyla 93 milyar 560 liraya yükseldi - Bankalar, üreticilerin mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, yem ve ekipman ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi için "ön ödemesiz", "hasatta öde" ve "esnek ödeme" gibi kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları sunuyor - Balıkçılık sektörüne kullandırılan kredi bakiyesi, bu yılın nisan sonu itibarıyla 2 milyar 161 milyon liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı, nisan sonu itibarıyla 100 milyar liraya yaklaştı.

Bankacılık sektörü, pek çok alanda stratejik konumda olan tarıma desteğini sürdürüyor. Özellikle "tarım bankacılığı" konsepti ile çiftçilere özel kampanyalar ve kredi imkanları sunan bankalar, tarım sektörünün ihtiyaçlarını ve sezonluk nakit akışını göz önünde bulundurarak farklı ürünlerle çiftçinin yanında yer alıyor.

Bankalar, üreticilerin mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, yem ve ekipman ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi için "ön ödemesiz", "hasatta öde" ve "esnek ödeme" gibi kredi imkanlarının yanı sıra anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları da sunuyor.

- Tarım kredi bakiyesi 4 ayda 7,4 milyar lira arttı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 sonunda 86 milyar 197 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı bakiyesi, bu yılın nisan sonunda 93 milyar 560 milyon liraya ulaştı. Böylece sektörün tarım kredi bakiyesi, 4 aylık dönemde 7 milyar 363 milyon liralık artış gösterdi.

Kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi, nisan sonu itibarıyla 2017 sonuna kıyasla yüzde 8,5'lik artışa işaret etti.

Tarım sektöründeki 93,6 milyar liralık kredi bakiyesinin 24 milyar 263 milyon lirası kısa vadeli, 66 milyar 576 milyon lirası orta ve uzun vadeli, 2 milyar 721 milyon lirası ise takipteki kredilerden oluştu.

- Bankalardan balıkçılık sektörüne 2,2 milyar liralık destek

Balıkçılık sektörüne kullandırılan kredi bakiyesi 2017 sonunda 2 milyar 31 milyon lira olurken, nisan sonu itibarıyla bu tutar 2 milyar 161 milyon liraya yükseldi. Yılbaşından bu yana geçen 4 aylık süreçte balıkçılık sektörüne kullandırılan kredi bakiyesi 130 milyon lira arttı.

Balıkçılık sektörü kredi bakiyesinin 808 milyon lirasını kısa, 1 milyar 284 milyon lirasını orta ve uzun vadeli, 69 milyon lirasını da takipteki krediler oluşturdu.

Yıllar itibarıyla tarım sektörüne kullandırılan toplam nakdi kredi bakiyesi (bin TL) şöyle:

Dönem Kredi bakiyesi 2011 30.256.390 2012 31.834.131 2013 35.564.194 2014 44.926.741 2015 60.099.015 2016 71.973.704 2017 86.196.989 Nisan 2018 93.559.572

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü BDDK tarım kredileri

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