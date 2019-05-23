Banliyö hattını kullanan yolcu sayısı 24 milyona yaklaştı

Marmaray'da günlük taşınan yolcu sayısı 165 binden 350 bine yükselirken, artış oranı yüzde 112'yi aştı. Hattın açıldığı tarihten bu yana aradan geçen 68 günlük sürede taşınan yolcu sayısı İstanbul nüfusunun 1,5 katına, 24 milyona yaklaştı. Yolcu sayısı bu sürede 23 milyon 731 bin 484 oldu.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 29 Ekim 2013'te açılan Marmaray hattı 12 Mart'a kadar 5 durakta toplamda 319 milyon yolcu taşıdı. Beş durağı kullanan günlük ortalama yolcu sayısı 165 bin olarak gerçekleşti.

- Nisanda yüzde 80'lik artış

Marmaray'ı açıldığı tarih olan 29 Ekim 2013'ten 19 Mayıs'a kadar geçen sürede taşıdığı yolcu sayısı ise 342 milyon 61 bin olarak gerçekleşti.

Boğaz geçişini 4 dakikaya kadar düşüren projede taşınan yolcu sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre durak sayısının 5'ten 43'e çıkarılması sayesinde yüzde 80 artış gösterdi.

Günlük yolcu kapasitesi bir milyon 300 bin olan banliyö hattında, halihazırda 18 adet on vagonlu, 5 adet beş vagonlu olmak üzere toplam 23 adet set kullanılıyor. Mevcut durumda İstanbul halkına günlük 675 bin 356 adet yolcu taşıma kapasitesi sunan Marmaray'da, talebe bağlı olarak rakamın bir milyon 300 bine kadar çıkarılması öngörülüyor.

- Günlük 286 sefer yapılıyor

Marmaray'da Gebze- Halkalı-Gebze arasında (dış döngü) 15 dakika aralıklarla 142 tren, Söğütlüçeşme- Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında (iç döngü) ise 8 dakika aralıklarla 144 trenle işletmecilik yapılıyor. Günlük 286 tren seferi gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikada, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 16 dakikada, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikada, Bostancı-Bakırköy arası 42 dakikada, Gebze-Halkalı arası 120 dakikada geçilebiliyor.

Ayrıca yüksek hızlı trenler Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında da hizmet vermeye başladı.

