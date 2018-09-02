Baraj ve kaynak suyunda yılda 150 ton balık üretiyor

BALIKESİR (AA) - SÜLEYMAN ÖZAYDIN - Balıkesir'de su ürünleri mühendisi bir girişimci, Manyas Barajı ve kaynak suyu üzerinde kurduğu tesislerde alabalık ve somon üretiyor.

Yıllık üretimi 150 tonu bulan girişimci, somonu ihracat yapan firmalar ile oteller ve balık hallerine pazarlarken, dağ alası cinsi kırmızı benekli alabalık ile özel talepleri karşılıyor.

Balıkesir'in tek somon ve dağ alası üreticisi olan Turcan Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılından beri kırsal Değirmenboğazı Mahallesi ile Manyas Barajı'nda kurduğu tesislerde balık yetiştirdiğini belirtti.

Keser, alabalığın yanı sıra Değirmenboğazı'nda dağ alası, Manyas Barajı'nda ise somon üretimine de başladığını ifade ederek, yılda ortalama 150 ton balık ürettiğini kaydetti.

Bu özel balıkların özenle yetiştirildiğini anlatan Keser, şöyle konuştu:

"Macrostigma (Dağ alası) ender yetişen bir türdür, ekonomik olarak değeri yüksektir, tedavi amaçlı, besin amaçlı, yemek amaçlı her şekilde pazarlamamız mevcuttur. Somonlarımız ise gerek ihracat yapan firmalara gerek otellere gerekse hallere paketlenerek gönderilmektedir. Balıkesir'de en yüksek üretim yapan firmayız, yılda yaklaşık 150 tonluk bir balık üretimimiz var."