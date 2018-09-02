Baraj ve kaynak suyunda yılda 150 ton balık üretiyor

BALIKESİR (AA) - SÜLEYMAN ÖZAYDIN - Balıkesir'de su ürünleri mühendisi bir girişimci, Manyas Barajı ve kaynak suyu üzerinde kurduğu tesislerde alabalık ve somon üretiyor.
Yıllık üretimi 150 tonu bulan girişimci, somonu ihracat yapan firmalar ile oteller ve balık hallerine pazarlarken, dağ alası cinsi kırmızı benekli alabalık ile özel talepleri karşılıyor.
Balıkesir'in tek somon ve dağ alası üreticisi olan Turcan Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılından beri kırsal Değirmenboğazı Mahallesi ile Manyas Barajı'nda kurduğu tesislerde balık yetiştirdiğini belirtti.
Keser, alabalığın yanı sıra Değirmenboğazı'nda dağ alası, Manyas Barajı'nda ise somon üretimine de başladığını ifade ederek, yılda ortalama 150 ton balık ürettiğini kaydetti.
Bu özel balıkların özenle yetiştirildiğini anlatan Keser, şöyle konuştu:
"Macrostigma (Dağ alası) ender yetişen bir türdür, ekonomik olarak değeri yüksektir, tedavi amaçlı, besin amaçlı, yemek amaçlı her şekilde pazarlamamız mevcuttur. Somonlarımız ise gerek ihracat yapan firmalara gerek otellere gerekse hallere paketlenerek gönderilmektedir. Balıkesir'de en yüksek üretim yapan firmayız, yılda yaklaşık 150 tonluk bir balık üretimimiz var."
Balıkları doğal canlı yemlerle beslediklerini vurgulayan Keser, "Yemlerimizin yüzde 80'i canlı yemdir, ekonomik değeri olmayan balıkları alıp, parçalayarak somonlarımıza ve alabalıklarımıza veriyoruz. Doğala en yakın alabalık türlerini yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
- Yer altı sularındaki azalma kontrol altında
Manyas Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kaplan da ilçede balıkçılığın ticari açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.
Kaplan, söz konusu balıkların Manyas Gölü ve Manyas Barajı ve alabalık üretim tesislerinden sağlandığını belirterek, "Bu yıl kar yağışlarının olmamasından dolayı yer altı sularında azalma oldu. Alabalık tesilerimiz bu nedenle kapasitelerini azaltmak zorunda kaldılar. Biz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Manyas Gölü, Manyas Barajı ve alabalık üretim tesislerinde kontrollerimizi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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