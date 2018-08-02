FİNANS

Barclays'in karı ilk yarıda yüzde 29 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 12:21 | Son Güncelleme

Bankanın vergilendirme öncesi karı, bu yılın ilk yarısında 1,66 milyar sterlin oldu

LONDRA (AA) - İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays’in vergilendirme öncesi karı, bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 1,66 milyar sterline geriledi.

Barclays'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ilk yarısında 2,34 milyar sterlin olan bankanın vergilendirme öncesi karı, 2018'in aynı döneminde 1,66 milyar sterlin seviyesine indi.

Banka, bu yılın ilk yarısındaki zayıf mali performansına gerekçe olarak, ABD’de konut destekli tahvil satışına ilişkin usulsüzlük yapıldığı yönünde verilen kararın ardından ABD Adalet Bakanlığı ile 1,4 milyar sterlin tazminat ödenmesi yönünde varılan anlaşmayı gösterdi.

Barclays'in Üst Yöneticisi Jes Staley, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu yılın ilk yarısı güçlü mali performans ve karlılık ile tarif edilebilir. Bu banka, son 10 yılın zorluklarına cevap veren, iyi performans sergileyen bir işletmedir." ifadelerini kullandı.

PARTNERKimse inanmıyor ama o bir insan!Kimse inanmıyor ama o bir insan!
HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruzHTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz
İzmir'de taksi ücretleri zamlandıİzmir'de taksi ücretleri zamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banka bankacılık Barclays ingiltere Londra

En Çok Okunan Haberler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Emeklilikte bu tarihe dikkat!

Emeklilikte bu tarihe dikkat!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

İzmir'de taksi ücretleri zamlandı

İzmir'de taksi ücretleri zamlandı

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.