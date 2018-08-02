Barclays'in karı ilk yarıda yüzde 29 azaldı

LONDRA (AA) - İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays’in vergilendirme öncesi karı, bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 1,66 milyar sterline geriledi.

Barclays'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ilk yarısında 2,34 milyar sterlin olan bankanın vergilendirme öncesi karı, 2018'in aynı döneminde 1,66 milyar sterlin seviyesine indi.

Banka, bu yılın ilk yarısındaki zayıf mali performansına gerekçe olarak, ABD’de konut destekli tahvil satışına ilişkin usulsüzlük yapıldığı yönünde verilen kararın ardından ABD Adalet Bakanlığı ile 1,4 milyar sterlin tazminat ödenmesi yönünde varılan anlaşmayı gösterdi.

Barclays'in Üst Yöneticisi Jes Staley, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu yılın ilk yarısı güçlü mali performans ve karlılık ile tarif edilebilir. Bu banka, son 10 yılın zorluklarına cevap veren, iyi performans sergileyen bir işletmedir." ifadelerini kullandı.

