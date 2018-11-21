FİNANS

Barış Erdim, en etkin 50 CMO arasında

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim, binin üzerindeki şirket arasından seçilen 400 kuruluşun CMO'ları arasından ilk 50 içinde olmayı başardı

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim, 400 kuruluşun üst düzey pazarlama yöneticileri (CMO) arasından ilk 50 içinde olmaya layık görüldü.

Toyota tarafından yapılan açıklamaya göre, Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile düzenlenen Türkiye’de "En Etkin 50 CMO" arasındaki yerini aldı. Türkiye’nin en prestijli ve saygın araştırmalarından biri olarak kabul edilen "En Etkin 50 CMO", günümüzde değer odağının yaratılmasında büyük etkileri olan CMO’ların, yeni dünyanın rekabet ortamında yükselen değerine dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor.

Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim, Fortune 500, ISO 500 listeleri, borsaya kote, ciro, karlılık, sektördeki yeri, çalışan sayısı yönünden incelenen binin üzerindeki şirket arasından seçilen 400 kuruluşun üst düzey pazarlama yöneticileri (CMO) arasından ilk 50 içinde olmaya layık görüldü. Araştırma, danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda başarılı performanslarıyla dikkat çekenler arasından yapıldı. Erdim, ödülünü CMO Summit 2018’de düzenlenen törende aldı.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen Erdim, tüketicilerin artık herhangi bir ürünü incelemek, araştırmak için zamanlarının çok değerli olduğunu belirterek "Gelişen teknolojilerden yararlanarak showroom ziyaret sürecini farklılaştırdık ve bir ilke imza atarak 'Dünyanın ilk interaktif showroomunu' Türkiye’de kullanıma sunduk. Müşterilerimiz bu uygulamayla oturduğu yerden akıllı cihazları ve bilgisayarları ile bayiye bağlanabiliyor ve showroomdaki satış danışmanının gözünden modeller her türlü detayına kadar incelenebiliyor." ifadelerini kullandı.

Erdim, dünya otomobil endüstrisinde "devrim" niteliğindeki hibrit teknolojisini geliştiren ve ilk uygulayan markanın Toyota olduğunu ifade ederek, "Toyota alternatif yakıt teknolojileri konusunda 1970’li yıllarda başlayan araştırmalarını bugün de aralıksız sürdürüyor. Toyota, dünya çapında 12 milyon 500 bini aşan hibrit araç satışı ile lider marka konumunu da devam ettiriyor. Türkiye’de hibrit teknolojisinin bilinirliği ve tercih edilme oranları her geçen gün artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Barış Erdim toyota

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