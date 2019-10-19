"Barış Pınarı" enerji altyapılarının da güvenliğini sağlayacak

Semin, İran'a uygulanan yaptırımlar ve ABD'nin Türkiye'ye enerji konusundaki baskısı dikkate alındığında, Türkiye'nin petrol arzının gelecekte sıkıntıya girmemesi için İran'dan sağlanamayan petrolün Irak'tan telafi edebileceğini dile getirdi.

Kerkük-Ceyhan petrol boru hattıyla, günlük ortalama 1 milyon varil petrolün Türkiye üzerinden geçmesinin planlandığını aktaran Semin, "Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nı tamamladığında, bunun bölgedeki enerji altyapılarının güvenliğine olumlu katkısı olacaktır. Enerji güvenliğinin sağlanmasıyla bölgede artacak ticaret, Türkiye-Irak ilişkilerini güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Semin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonun özellikle yeni Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının güvenliği için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Irak'ın petrolde günlük 5 milyon varil kapasiteye ulaştığını aktaran Semin, şunları kaydetti:

"Yeni genişletilmiş Kerkük-Ceyhan boru hattı, Türkiye'nin kendi petrol arz güvenliği ve enerjide transit ülke olması açısından önemli. Türkiye bu çerçevede varil başına yaklaşık 1 dolar kazanıyor. Türkiye, bunun yanında Irak'ın Duhok şehrine elektrik veriyor ve bu elektrik hattını Musul’a kadar uzatmak istiyor."

- Irak ve Türkiye arasında "su iş birliği"

Semin, Türkiye'nin petrol dışında gaz arzı alternatiflerini de artırması gerektiğini vurgulayarak, Irak'ın gelecekte gaz tedariki için önemli bir ülke olma potansiyeli taşıdığını söyledi.

Türkiye ile İran arasında Kerkük petrolünü satmak için bir rekabet olduğunu anlatan Semin, operasyonla bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesinin bu rekabette Türkiye'nin elini güçlendireceğini ifade etti.

Irak'ın mevcut su sorununa yönelik Türkiye ile iş birliği yaptığını anımsatan Semin, "Su, bu bölge için Türkiye’nin elinde önemli bir kaynak. Gelecekte 1 varil su, 1 varil petrole eşit olacak." diye konuştu.