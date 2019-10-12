FİNANS

"Barış Pınarı Harekatı kurulan kumpası yerle bir etme harekatıdır"

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Asrın İşadamları Derneği Genel Başkanı Adnan Danışman: - "Barış Pınarı Harekatı ülkemizin ve bölgemizin derin güvenlik ihtiyacının bir gereğidir" - "Bu önemli adımda bütün kalbimizle ülkemizin sorumlu mevkiinde bulunan insanlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "Barış Pınarı Harekatı emperyalist yapıların bölgemizde kurmaya çalıştıkları yeni düzeni deşifre eden ve bölge ülkelerine başta Türkiye olmak üzere kurulan kumpası yerle bir etme harekatıdır." ifadelerini kullandı.

ASRİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Danışman, Türkiye'nin önemli bir karar vererek bir sınır ötesi harekat daha icra ettiğini belirtti.

Danışman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu harekat ülkemizin ve bölgemizin derin güvenlik ihtiyacının bir gereğidir. Dünyanın adeta bütün büyük güçlerinin menfaat paylaşımları ve güç yarıştırdıkları bir alan haline getirdikleri bölgemiz, eşine az rastlanır bir zulüm ve insanlık dramına sahne yapılmaktadır. Ülkeler parçalanmakta, insanlar öldürülmekte ve yerlerinden yurtlarından edilerek eşsiz bir yoksunluğa itilmektedir. Bölgedeki zayıf ülkeler maalesef bu vahşi planlara direniş gösterememiş ve parçalanmışlardır. Ancak ülkemiz devletiyle milletiyle güvenlik güçleriyle yüksek düzeyli bir birlik ortaya koymuş ve üst üste gelen tuzakları aşmayı başarmıştır. Şimdi sıra emperyalist uzantı özelliğindeki maşa terör örgütlerinin yerlerinde imhasına gelmiştir. Bu da önceki iki harekât gibi son derece yüksek beceri ve başarıyla sürdürülmektedir. Rabbim bu yolda emek veren bütün gayret sahiplerine hayırlı başarılar nasip etsin."

"ASRİAD olarak bu önemli adımda bütün kalbimizle ülkemizin sorumlu mevkiinde bulunan insanlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz." yorumunu yapan Danışman şunlara dikkati çekti:

"Batı dünyasının ikiyüzlüklerini çok bariz bir şekilde ortaya çıkaran bu harekât, adeta maskeli baloya dönen uluslararası diplomasinin tüm foyalarını da dökmüştür. Hala inanıyor ve içinde yaşayarak tecrübe etmeye devam ediyoruz ki, Türk-Kürt kardeşliği bin yıllık bir kardeşliktir. Hiçbir istihbarat tezgahı ya da tüm istihbaratların tezgahları bu kardeşliği bozamayacaktır. Bölgede konumlanan örgütlerin hemen hiçbiri ne dinimizi ne de herhangi bir milleti kökten temsil etme hüviyetine sahiptir. He biri ayrı bir uzantıdan ibarettir. Bölge insaları Türk’üyle Kürt’üyle Arab’ıyla aynı derin zeminin, aynı derin tarihin, aynı mutlu geçmişin ve aynı direniş hatlarının acıyla paylaşımlarını duyumsamış insanlardır. Bu birliktelik kıyamete kadar böyle de devam edecektir. Emperyalizmin hevesi kursağında kalacak."

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