"Barış Pınarı Harekatı kurulan kumpası yerle bir etme harekatıdır"

İSTANBUL (AA) - Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "Barış Pınarı Harekatı emperyalist yapıların bölgemizde kurmaya çalıştıkları yeni düzeni deşifre eden ve bölge ülkelerine başta Türkiye olmak üzere kurulan kumpası yerle bir etme harekatıdır." ifadelerini kullandı.

ASRİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Danışman, Türkiye'nin önemli bir karar vererek bir sınır ötesi harekat daha icra ettiğini belirtti.

Danışman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu harekat ülkemizin ve bölgemizin derin güvenlik ihtiyacının bir gereğidir. Dünyanın adeta bütün büyük güçlerinin menfaat paylaşımları ve güç yarıştırdıkları bir alan haline getirdikleri bölgemiz, eşine az rastlanır bir zulüm ve insanlık dramına sahne yapılmaktadır. Ülkeler parçalanmakta, insanlar öldürülmekte ve yerlerinden yurtlarından edilerek eşsiz bir yoksunluğa itilmektedir. Bölgedeki zayıf ülkeler maalesef bu vahşi planlara direniş gösterememiş ve parçalanmışlardır. Ancak ülkemiz devletiyle milletiyle güvenlik güçleriyle yüksek düzeyli bir birlik ortaya koymuş ve üst üste gelen tuzakları aşmayı başarmıştır. Şimdi sıra emperyalist uzantı özelliğindeki maşa terör örgütlerinin yerlerinde imhasına gelmiştir. Bu da önceki iki harekât gibi son derece yüksek beceri ve başarıyla sürdürülmektedir. Rabbim bu yolda emek veren bütün gayret sahiplerine hayırlı başarılar nasip etsin."