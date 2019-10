Barış Pınarı Harekatı'na destek

"Ülkemize ve milletimize yönelik oynanan oyunların bozulması, bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını diliyorum. Harekata katılan askerlerimizin kısa bir süre içerisinde bölgede yuvalanan terör odaklarını temizleyerek ülke güvenliğimize katkı sağlamaları elbette Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve bölge barışı için büyük önem taşımaktadır. Gün, bir olma, birlik olma günüdür. Barış Pınarı Harekatı'nı milletçe kenetlenerek desteklemek, harekata katılan Mehmetçiklerimize elimizden gelen her türlü desteği vermek hepimizin ortak görevi. Harekatın sadece ülkemizin güvenliği için değil, bölge ve dünya barışına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun."

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci de TSK tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın Fırat'ın doğusunda oluşturulan terör koridorunu barış koridoruna çevirmeyi hedeflediğini belirtti.

Harekatın başarılı geçmesini dileyen Kileci, "Allah Mehmetçik'imizin yar ve yardımcısı olsun. Devletimizin ve şanlı ordumuzun her zaman yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, sınır güvenliğimiz ve milletimizin, gelecek nesillerimizin özgürlüğü için yapılan her hareketi, her düşünceyi sonuna kadar destekliyor, Mehmetçiklerimizin, bugün Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'ndan muzaffer çıkmasını diliyor, harekat sonrası bölgede huzur ve güvenin yeniden oluşmasını temenni ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Ahmet Kaplan da harekata destek verdiklerini aktardı.