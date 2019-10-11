Barış Pınarı Harekatı'nda yerli teknoloji vurgusu

İZMİR (AA) - Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) Başkanı Osman Okyay, Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan birçok araç, gereç, ekipman ve silahın yerli ve milli olarak üretildiğini, bunun güven verici bir durum olduğunu belirtti.

HUKD Başkanı ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik'in kullandığı silah ve ekipmanların çok önemli olduğunu vurguladı.

Yerli silah ve ekipmanın farkının ortaya konulduğuna işaret eden Okyay, "Harekatta kullanılan araç, gereç ve ekipmanların birçoğu milli olarak geliştirilmiş. Bu silahlar olmadan operasyon yapabilir miydik ? Bu bile ciddi bir soru." dedi.

Okyay, bugün dünyadaki zaferlerin teknolojiyle kazanıldığını söyleyerek, teknolojik gelişmişlik seviyesinin artmasıyla çatışmayı kazanma ihtimalinin de yükseldiğini aktardı.

"Düşmanınızın elindeki silahlar sizi 2 kilometreden vururken siz 500 metreden vuruyorsanız yapacak hiçbir şeyiniz yok, siz daha görmeden o sizi vurur." ifadelerini kullanan Okyay, şöyle devam etti: