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"Barış Pınarı terör koridorunu yıkacak"

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 20:47 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: - "Barış Pınarı terör koridorunu yıkacak, kahraman ordumuz muzaffer olacak inşallah"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın terör koridorunu yıkacağını ve kahraman Türk ordusunun muzaffer olacağını belirtti.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin güvenliği ve bölgenin huzuru için Barış Pınarı Harekatı'nın gerekli olduğunu belirtti.

Suriye'nin içinde bulunduğu karmaşadan yararlanan kirli odakların Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Buna Türkiye'nin izin vermesinin mümkün olmadığı ortadadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte başlattığı bu kapsamlı harekatın bölgedeki tüm terör unsurlarını yok edeceğine olan inancım tamdır ve Türk iş dünyası olarak ordumuzun ve devletimizin yanındayız. Cephede savaşan Mehmetçiğimiz kadar Türkiye'nin silahsız güçleri olan iş dünyamıza da büyük görev düşüyor. 'Türkiye ekonomisini tamamen yok ederim ve mahvederim.' diyenlere karşı bizler de varımızla yoğumuzla vatanımızı müdafaa etmeye memuruz.

Türkiye'nin doğrudan sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine harekat yapmak için, o terör unsurlarını besleyenlerden izin alması da onların tehditlerine boyun eğmesi de düşünülemezdi. Türkiye limitlerini kendisinin belirleyeceği bu harekatı hakkıyla yapacak ve terör örgütlerini hezimete uğratacaktır. Cenabı Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Barış pınarı terör koridorunu yıkacak, kahraman ordumuz muzaffer olacak inşallah."

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı

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